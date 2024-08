Freza fiicei lui Kim Jong-un, interzisă în Coreea de Nord: Ce pedepse riscă tinerele (FOTO)

Coreea de Nord a impus restricții tinerelor privind tunsorile și vestimentația, interzicând adoptarea stilurilor promovate de fiica lui Kim Jong Un, potrivit Digi 24.

Autoritățile au calificat coafura "cocoș" și hainele care expun pielea drept "fenomene antisocialiste" ce amenință stabilitatea sistemului și care trebuie eliminate. Cei care nu respectă aceste reguli riscă pedepse de până la șase luni într-un lagăr de muncă sau închisoare.

Kim Jong un's daughter's see-through armed blouse and long hair is not considered appropriate for girls her age in North Korea.

Cheong Seong-chang: “It’s less about the North Korean authorities orchestrating her and more about her freely choosing her attire as a member of the… https://t.co/D0luJhtFll pic.twitter.com/Vozde1ycJz