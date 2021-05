Jurnalistul Martin Bashir care a intervievat-o pe Lady Di în 1995 spune că nu a vrut să o rănească

Conform The Guardian, declarațiile jurnalistului BBC au venit după ce televiziunea publică din Marea Britanie a fost acuzată de manipulare pentru a obține interviul din 1995 cu Prințesa Diana. „Nu am vrut niciodată să o rănesc. Nu consider că am făcut-o”, a transmis jurnalistul.

Bashir a oferit un interviu pentru Sunday Times și și-a susținut varianta poveștii de până acum. Acesta spune că Prințesa de Wales, decedată în august 1997, nu a fost niciodată supărată pe conținutul interviului din 1995, iar cei doi au continuat să fie prieteni și după transmisiune. Prințesa Diana a vizitat-o pe soția lui Bashir, Deborah, la Spitalul St. George din Londra când aceasta a dat naștere celui de-al treilea copil, Eliza.

Scuze față de fiii Dianei

„Niciodată nu am vrut să o rănesc pe Diana în vreun fel și nu consider că am făcut-o. Tot ce am făcut din punct de vedere al interviului a fost ceea ce și-a dorit, de la transmisiune până la conținuturi. Familia mea și cu mine am iubit-o”, a transmis jurnalistul BBC.

Bashir le-a cerut scuze fiilor Dianei, Ducii de Cambridge și Sussex, însă acesta nu este de acord cu varianta Prințului William că interviul a participat la dezvoltarea paranoiei și a forțat-o să intre în izolare. „Chiar și în anii 1990 au existat povești și apeluri înregistrate în secret. Nu eram sursa acelor lucruri”, a transmis el.

Ce acuză Prinții William și Harry

Prințul William dă vina pe compania media britanică de stat pentru interviul mamei sale, Prințesa Diana, de acum peste 25 de ani care i-a alimentat paranoia și i-a înrăutățit relația cu tatăl său, Prințul Charles. Într-un comunicat separat, Prințul Harry a semnalat că un „efect de domino al unei culturi de exploatare și practici imorale” a dus la moartea Prințesei Diana. Ducele de Sussex a semnalat că aceste practici sunt „încă populare și astăzi”, adăugând că vorbim aici despre „mai mult decât o publicație sau decât o rețea”.

„Mama noastră și-a pierdut viața din această cauză, iar nimic nu s-a schimbat până în ziua de astăzi. Dacă îi protejăm moștenirea, noi îi protejăm pe toți, salvând astfel și onoarea cu care și-a trăit viața”, se mai arată în comunicatul Ducelui de Sussex, Prințul Harry, care momentan s-a mutat în Statele Unite ale Americii alături de soția sa, Meghan Markle. Cei doi au renunțat la îndatoririle regale. BBC le-a cerut scuze celor doi fii ai Prințesei Diana, dar și soțului de la acea vreme, Prințul Charles, și fratelui Dianei, Earl Spencer.