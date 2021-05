Judecătorii au decis: Liviu Dragnea rămâne în pușcărie

Magistraţii Tribunalului Bucureşti au decis că Liviu Dragnea va rămâne în pușcărie, transmite Realitatea Plus. Potrivit acestora, fostul șef al PSD nu poate fi eliberat condiționat. Judecătorii i-au respins contestația. Este vorba despre contestația pe care Liviu Dragnea a depus-o după decizia dată de Judecătoria Sectorului 5. Atunci, de asemenea, îi fusese respinsă cererea de eliberare condiționată. A contestat decizia, a venit la Tribunal în încercarea de a-i convinge pe magistrați, dar aceștia au respins solicitarea sa.

Astfel, Liviu Dragnea va rămâne după gratii cel puțin până în luna august pentru că la finalul lunii august el va putea cere din nou eliberarea condiționată. Până atunci nu există altă cale de întoarcere.

Cererea iniţială privind eliberarea condiţionată a fost depusă la Judecătoria Sectorului 5, însă a fost respinsă ca neîntemeiată. Magistrații și-au motivat acea decizie prin faptul că Liviu Dragnea nu ar fi dat suficiente dovezi de îndreptare. Judecătorii au admis faptul că fostul șef PSD a avut un comportament corespunzător în închisoare, dar că acest fapt nu ar fi un argument pentru eliberarea sa. Ieri, 26 mai, Liviu Dragnea a fost întrebat, în sala de judecată, dacă a înțeles condamnarea.

"Chiar am încercat să aflu ce a vrut domnul judecător, am încercat să îl întrerup, să îi pun o întrebare firească - Cum, în cadrul unei proceduri de liberare condiţionată, judecătorul care judecă liberarea condiţionată îl întreabă pe omul care este în detenţie cum a înţeles, ce a înţeles, ce şi-a însuşit şi ce opinii are cu privire la condamnare. Aici, vorbim de liberare condiţionată. Nu trebuie confundată noţiunea de sancţiune, care este pedeapsa aplicată, cu noţiunea de executare a pedepsei. Una este ceea ce a înţeles dânsul... Și a şi spus domnul Dragnea: Am înţeles clar de ce am fost condamnat. Mi-am văzut de treaba mea în cadrul detenţiei.", a povestit ieri avocata lui Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu.

Liviu Dragnea a primit aviz favorabil din partea comisiei speciale din cadrul Penitenciarului Rahova.

VEZI ȘI: Liviu Dragnea rămâne la închisoare. Bogdan Chirieac: Decizia a fost luată în altă parte