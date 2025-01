Jude Law, în rolul lui Putin, ”vrăjitorul de la Kremlin”

Actorul Jude Law îl va întruchipa pe liderul rus Vladimir Putin în următorul film al regizorului Olivier Assayas, ”The Wizard of the Kremlin”, un thriller politic care se inspiră din romanul ”Le Mage du Kremlin” (”Magul de la Kremlin”), publicat în 2022 de scriitorul Giuliano da Empoli, informează Theplaylist.net.



La jumătatea anului 2024, presa de specialitate a anunțat că apreciatul cineast francez Olivier Assayas urmează să realizeze un film intitulat ”The Wizard of the Kremlin” și că distribuția acestui proiect va cuprinde o serie de actori cunoscuți, precum Paul Dano, Alicia Vikander și Jude Law. Cu toate acestea, alte detalii nu erau cunoscute despre viitorul film.



În urmă cu câteva zile, s-a aflat că Jude Law îl va interpreta pe unul dintre cei mai controversați politicieni din timpurile noastre.



Potrivit unui interviu acordat pentru site-ul Deadline, Jude Law a confirmat că îl va juca pe Vladimir Putin în filmul ”The Wizard of the Kremlin”. Deși filmările de la acest proiect încă nu au început, Jude Law a efectuat deja câteva cercetări preliminare pentru a juca rolul liderului din Federația Rusă.



”Spun asta cu ezitare, pentru că nu am început deocamdată, cu adevărat, munca la acest film. De fapt, am început-o, dar în acest moment mi se pare ca un Everest de escaladat, așa că sunt la poalele muntelui și îmi spun: O, Doamne, ce le-am spus? (n.r. producătorilor filmului). Așa mă simt adeseori când le spun da producătorilor. Mă gândeam: Doamne, cum o să fac asta?. Dar, oricum, este un lucru pe care eu însumi trebuie să îl rezolv”, a declarat cunoscutul actor britanic în vârstă de 52 de ani.

”Vrăjitorul de la Kremlin”, povestea Rusiei după destrămarea URSS

Filmul ”The Wizard of the Kremlin” va prezenta o poveste adevărată din Rusia anilor 1990, la puțin timp după destrămarea Uniunii Sovietice. Un tânăr producător de televiziune, Vadim Baranov, ajunge să colaboreze cu un politician în plină ascensiune, Vladimir Putin, și devine consilierul de imagine al acestuia.



Producătorii nu au anunțat deocamdată data la care vor începe filmările și nu este cunoscută nici data de lansare a filmului.



Scenariul a fost scris de Olivier Assayas și Emmanuel Carrere, iar rolul lui Vadim Baranov va fi interpretat de Paul Dano. Pe lângă Jude Law, din distribuția peliculei vor face parte și actorii Zach Galiafianakis, Alicia Vikander și Tom Sturridge.



”Le Mage du Kremlin” este romanul de debut al scriitorului italo-elvețian Giuliano da Empoli, apărut în aprilie 2022 la prestigioasa editură Gallimard. A câștigat în toamna aceluiași an Marele Premiu pentru Roman al Academiei Franceze și s-a numărat printre finaliștii celebrului premiu Goncourt, notează Agerpres.

