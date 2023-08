Jucătoarea de fotbal sărutată de președintele Federaţiei spaniole s-a adresat sindicatului. Se cer 'măsuri exemplare' împotriva oficialului

Jucătoarea spaniolă Jenni Hermoso, sărutată pe gură către preşedintele Federaţiei spaniole de fotbal (RFEF), la ceremonia de premiere după titlul mondial cucerit de selecţionata 'La Roja' în finala cu Anglia (1-0), s-a adresat sindicatului fotbalistelor pentru a-şi asigura apărarea, cerând 'măsuri exemplare' la adresa lui Luis Rubiales, informează AFP.

RFEF President Luis Rubiales kissed former Barça Femení player Jenni Hermoso on the lips during the ceremony, after winning the World Cup... Hermoso later said that she did not enjoy it. pic.twitter.com/CtUAMoRRjQ