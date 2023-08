Jucătoare a naționalei Spaniei, sărutată de președintele Federației chiar la finalul Cupei Mondiale. Oficialul urmează să fie investigat

Starul Spaniei, Jenni Hermoso, a declarat că „nu i-a plăcut” gestul președintelui Federației Spaniole de Fotbal, Luis Rubiales, care a sărutat-o pe buze, în momentul ceremoniei de premiere din cadrul finalei Cupei Mondiale de Fotbal Feminin, din Australia și Noua Zeelandă.

Incidentul a avut loc când Hermoso a urcat pe podium după ce Spania a învins Anglia în finala Cupei Mondiale feminine datorită loviturii Olgăi Carmona.

După ce jucătoarea a primit medalia din partea președintelui FIFA, Gianni Infantino, Hermoso a fost îmbrățișată de Rubiales, care a ridicat-o în brațe.

A urmat o scurtă conversație între cei doi, înainte ca Rubiales să o apuce pe Hermoso de față și să o sărute pe buze.

