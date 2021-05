Jeff Bezos, DEMISIE din funcția de director general al Amazon. Cine îi va lua locul

Jeff Bezos, fondatorul Amazon, a stabilit data la care va demisiona din funcţia de director general al celui mai mare retailer online global, transmite Agerpres, citând AP. Bezos, care a transformat Amazon dintr-o librărie cu vânzări pe internet într-un gigant de cumpărături online, a anunţat miercuri că Andy Jassy, în prezent şeful diviziei de cloud computing (AWS), va fi noul director general din 5 iulie.



"Am ales această dată, deoarece are o valoare sentimentală pentru mine", a declarat Bezos, la adunarea acţionarilor Amazon.



El a explicat că în 5 iulie 1994 a fost înregistrată compania Amazon.



În februarie, cu ocazia publicării rezultatelor financiare, Jeff Bezos a anunţat că va demisiona din funcţia de director general în trimestrul trei din 2021 şi va deveni preşedinte executiv. Succesorul său va fi Andy Jassy, şeful diviziei de cloud computing. Anunţul a pus capăt speculaţiilor privind persoana care îl va înlocui pe Bezos, unul din cei mai bogaţi oameni din lume, la conducerea companiei



Bezos, în vârstă de 57 de ani şi cu o avere personală de 167 miliarde de dolari, se va axa pe noi produse şi iniţiative. De asemenea, intenţionează să se concentreze pe compania sa de nave spaţiale - Blue Origin - şi pe ziarul său, The Washington Post. Amazon este unul din cele mai valoroase branduri din lume, capitalizarea sa bursieră fiind estimată în jur de 1.700 miliarde de dolari.

Jeff Bezos câștigă 15.000 de dolari la fiecare 4 secunde

Jeff Bezos, câştigă la fiecare patru secunde, câte 15 mii de dolari, echivalentul salariului minim pe economie pe un an în Statele Unite. La 50 de secunde, cel mai bogat om din lume are venituri de 182 de mii de dolari, contravaloarea unui autoturism Tesla model S. Iar în 110 secunde, el primeşte echivalentul salariului liderului de la Casa Albă pe un an, adică 400 de mii de dolari, scrie Publika.md.

Potrivit revistei americane Forbes, Jeff Bezos este cel mai bogat om din lume, cu o avere estimată la 177 miliarde de dolari. El este urmat de Elon Musk, fondatorul a numeroase companii de înaltă tehnologie, precum Tesla Motors, SpaceX, Hyperloop sau Neurolink şi de francezul Bernard Arnault, acționarul majoritar al LVMH, grupul de lux care deţine printre altele mărcile Louis Vuitton şi Christian Dior.