Jador, umilit de o prezentatoare. Video viral, artistul a luat foc: Tu ești un exemplu prost. Pa!

Un video cu o prezentatoare TV care-l umilește pe Jador, în direct, a devenit viral pe TikTok, iar artistul a reacționat imediat și a transmis un mesaj dur tuturor românilor.

Totul s-a întâmplat la postul A7, într-o emisiune în care participa celebrul Radhu, singurul român care a intrat în Billboard Latin, în revista "Hoy", pe aceeași pagină cu artistul Ricky Martin.

La un moment dat, în discuția lor s-a ajuns la Jador.

Vă prezentăm dialogul dintre artist și moderatorii emisiunii:

Moderatori: Acum s-a lansat și Jador pe muzica spaniolă, poate cânți cu Jador.

Radhu: Nu știu cine e

Moderatori: Nu știi cine e? Felicitări. Lasă-mă să-ți strâng mâna. N-ai pierdut nimic. Uitați-vă la fața lui cine e, ce derutat e… Nu știu cine e!

Radhu: E român?.

Moderatori: Da, e român. Un pic francez, dar se scrie legat!

Jador a luat foc

Recent, Jador a dezvăluit în cadrul unui podcast că a fost de multe ori victima rasismului, mai ales la evenimentele la care cântă. Dacă altădată nu a reacționat, artistul nu s-a mai putut abține și a răbufnit în mediul online.

"Deci am privit videoclipul ăsta de cel puțin 10 de ori. Am încercat să-mi dau seama de ce această domnișoară sau doamnă are o atitudine atât de rasistă la adresa mea. Ca și cum muzica pe care noi o facem, muzica din România… că băiatul ăla face muzică în State, bravo lui, ne face onoare țării, foarte frumos. Ne bucurăm că are oportunitatea asta. Dar de ce fata asta când vine vorba despre manele sau de orice alt gen de muzică, nici nu mai contează... băi, e țara noastră! Ca și cum ea aspiră la mult mai mult.

De ce sunteți rasiști? Bă, sunteți prezentatori de emisiuni, de ce sunteți rasiști?

Dacă voi induceți rasismul minorilor, cum vreți ca toți copiii care cresc în țara asta să crească cu chestia asta în minte, cu rasism?! Ăla e țigan, ăla e ungur, ăla e manelist... de ce, mă, fraților? Suntem cu toții la fel. Vă rog eu frumos, din sufletul meu, nu mai fiți rasiști, nu mai afișați o imagine de bogați, ca să-i faceți pe ăia săraci să se simtă prost. Că eu știu cum e să fii sărac! Ăla săracul cum se simte?!

Hai să dăm un exemplu, mai ales ăștia care prezentați voi emisiuni și sunteți barosani. Nu mai induceși rasismul, că se uită lumea la voi! Pe mine nu mă deranjează ce spui tu, pe mine mă deranjează că dați un exemplu foarte prost națiunii ăsteia. Foarte prost! Și tu probabil ai impresia că eu sunt un exemplu prost, dar nu, tu ești un exemplu prost! Induci rasismul! Pa!", a spus foarte supărat, Jador.

Val de mesaje pe TikTok

- "Păi e normal să reacționezi cu o așa frustrare... pe ea nu o cunoaște nimeni"

- "Dacă erai la ea în emisiune era în extaz"

- "Rasism grav în România"

- "Din frustrare are această atitudine, toți suntem oameni. Toți venim din același loc. Nu îi băga în seamă"

- "Hai că ai făcut-o faimoasă că nu o cunoșteau nici vecinii"

- "Ce repede ai luat foc. Când te face lumea zugrav, salahor nu mai sari așa în sus. Nici n-ai voce pentru genul de melodii pe care le cânți"