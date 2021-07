Cătălin Bordea, drama neștiută: Am fost abandonat în autobuz. Am 7 tați

Cătălin Bordea este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați oameni din stand up comedy și chiar dacă e mereu cu zâmbetul pe buze, puțini sunt cei care îi cunosc drama.

Coprezentatorul de la Xtra Night Show a avut parte de o copilărie foarte grea, după ce a fost abandonat de tată la vârsta de doar doi ani, într-un autobuz.

"Mama are colecție de acte de la toate căsătoriile"

"Doru Dumitru Dorel, tatăl meu natural, Galău, Stelică, Viorel, Andrei, Andrei. Ăștia au fost tații mei, am șapte deocamdată! E posibil să apară și al 8-lea. De toți s-a despărțit din nepotrivire de caracter. Unul a plecat și m-a lăsat în autobuz, Galău a orbit, alți doi au fost arestați, unul în Italia, Stelică, el a fost și eliberat.

La ultima nuntă nu am fost, mama are colecție de acte de la toate căsătoriile, le păstrează pe toate! M-a făcut la 16 ani și bunica a făcut-o pe mama tot la 16 ani. Mai nou, m-am trezit că am și o soră.

Tata nici n-a vrut să audă de mine, a dorit ca mama să avorteze, dar nu s-a întâmplat asta. Nu am fost un copil dorit. M-au crescut împreună până la 2 ani, când tata a fugit de-acasă. Mama l-a găsit şi m-a lăsat pe mine la el, că poate îşi regăseşte instinctele paterne. N-a fost aşa. El m-a urcat în autobuz, repet, aveam 2 ani, şi a coborât.

Norocul meu a fost că s-a urcat bunica mea la una dintre staţii şi m-a găsit. Altfel, cine ştie unde ajungeam", a povestit Cătălin Bordea în emisiunea Xtra Night Show de la Antena Stars.

Cătălin Bordea s-a lansat în muzică

Anul acesta, Cătălin Bordea s-a lansat în muzică și a scos o piesă, nu singur ci cu Jean Gavril. Au compus piesa împreună, unul muzica, celălalt versurile şii tot împreună o şi cântă. Piesaa se numeşte "Nebun după tine".

Pe scurt, melodia este o declaraţie de dragoste, fix aşa cum este ea văzută de către un celebrul comediant.

În ceea ce privește videoclipul, el e format din imagini din arhiva lui Cătălin Bordea, de pe scena de comedie, de la nuntă sau de la întâlnirile cu prietenii.