Irina Margareta Nistor a spus cine e cel mai bun actor român, în viziunea sa

Spectacola. ro a vorbit cu Irina Margareta Nistor pentru a vedea ce planuri de viitor mai are, derulând în cele din urmă o întreagă discuție despre cinematografie.

„Tocmai m-am întors de la Karlovy Vary și am văzut vreo 42 de filme, printre care, o parte dintre ele mai vin și pe aici (România) și am văzut un film care, inițial, după titlu, am zis că e un film horror, de groază - Monstrul, dar noroc că am avut înțelepciunea să mă duc să și vizionez, are și 2 ore jumătate. E absolut remarcabil. Acum pleacă în caravana pe care o face TIFF-ul prin țară. Realmente trebuie să stați până la final!”, a spus Irina Margareta Nistor, făcând referire la producția japoneză Monster, din 2023.

Dar care este cel mai bun actor român în viziunea ei? Aflați pe Spectacola.ro:

https://www.spectacola.ro/irina-margareta-nistor-ne-a-spus-cine-este-cel-mai-bun-actor-roman-cel-mai-izbutit-dar-si-care-ne-a-adus-beneficii-de-imagine_40332.html

