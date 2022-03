Iranul interzice femeilor să intre pe stadion. FIFA reacționează

De altfel, marți, 29 martie, autoritățile iraniene au împiedicat femeile să asiste la meciul naționalei Teheranului împotriva Libanului, meci care nu a fost decisiv pentru Cupa Mondială, în condițiile în care calificarea era deja obținută de ceva vreme.

”Au fost înregistrate progrese istorice – se arată într-o notă – așa cum este exemplificat de reperul din octombrie 2019, când mii de femei au fost admise pentru prima dată pe stadion în 40 de ani, și mai recent, când unii au fost readmiși la meciul de calificare la Cupa Mondială de la Teheran în ianuarie anul trecut. FIFA - se arată în declarație - se așteaptă ca acest lucru să continue, deoarece nu mai există întoarcere" - o atitudine, cea a celui mai înalt organ de conducere al fotbalului mondial, care apare indirect ca o negare a ipotezei excluderii Iranului de la Cupa Mondială vehiculată la aceste ore.

Sunt șanse mici ca Iranul să fie suspendat de la Campionatul Mondial din Qatar, după atitudinea avută vizavi de femei, la partida cu Libanul, anunță Mundo Deportivo.

Partida cu Liban a atras atenția întregii lumi. Iniţial, Ministerul Sporturilor din Iran a făcut disponibile 2.000 de bilete pentru femei, dar în cele din urmă acestea au fost împiedicate să asiste la meciul câştigat de Iran cu 2-0.

"Auzim veşti îngrijorătoare de la FIFA şi AFC (Confederaţia Asiatică de Fotbal)", a scris, pe Twitter, Mehrdad Seradschi, un membru al Federaţiei iraniene.În cazul în care naţionala va fi suspendată, "cei implicaţi în incidentul nefericit de la Mashhad sunt responsabili", a mai spus oficialul, potrivit Eurosport.

Iran's authorities not only didn't let women enter to stadium to watch #WCQ match between Iran & Lebanon,

Pepper sprayed them too.

What else should happens to stop this barbaric behavior? @FIFAcom pic.twitter.com/MiiCvu7KBi