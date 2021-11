ÎPS Teodosie: Cum era moda să ne împărtăşim cu mai multe linguriţe! Doamne fereşte! Este mare păcat!

ÎPS Teodosie vine cu o nouă declarație controversată, cu privire la îmbolnăvrile COVID-19. El este de părere că "nimeni nu se contaminează" dacă se se împărtăşesc o sută de mii de oameni cu aceeaşi linguriţă, folosită chiar şi de un bolnav, scrie romaniatv.net.

”Hristos este prezent în sfânta împărtăşanie cu sufletul, cu trupul şi cu Dumnezeirea şi acolo este locul cel mai sfânt, în sfântul altar. Iar sfântul potir, unde se pune trupul lui Hristos şi sângele lui Hristos este locul de sfinţenie maximă. Cât de sfânt e cerul, care e locuinţa lui Dumnezeu, atât de sfânt este potirul care îl poartă pe Dumnezeu cu trupul, cu sângele, cu sufletul şi cu dumnezeirea Sa. De aceea, acolo nu este decât curăţie şi sfinţenie. De aceea, din sfânta împărtăşanie nimeni nu se îmbolnăveşte. Şi dacă se împărtăşesc o mie şi 10.000 şi 100.000 cu aceeaşi linguriţă. Cum era moda să ne împărtăşim cu mai multe linguriţe! Doamne fereşte! Este mare păcat! Eu, un preot, dacă-l prind, nu-l mai las să slujească, pentru că e semn de necredinţă”, a susținut Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, la finalul liturghiei pe care a oficiat-o la mănăstirea Colilia.

Teodosie, o nouă teorie anti-COVID-19: Noi avem în Sfântul Altar cel mai bun vaccin, Sfânta Împărtășanie

ÎPS Teodosie este de părere că ”cel mai bun vaccin” anti-Covid-19 este ”Sfânta Împărtășanie”.

”Noi avem o anumită autonomie, noi avem în Sfântul Altar cel mai bun vaccin, Sfânta Împărtășanie, care s-a dovedit de-a lungul veacurilor. Hristos este doctorul fără cusur! Singurul doctor care vindecă orice boală, care învie din morți! Ce doctor a mai înviat din morți? De aceea avem niște argumente obiective și foarte solide. (...) Preoții nu sunt scutiți! Orice om are păcate, și eu am păcate! Dar, în momentul în care ne spovedim și ne împărtășim, îl avem pe Hristos în noi! Hristos nu ne lasă să ne îmbolnăvim, împărtășindu-ne zilnic și de aceea am recomandat preoților să facă liturghie zilnic și călugărilor mai ales. Și acesta este argumentul. La noi, în fiecare zi este Sfânta Liturghie la toate bisericile și la toate mănăstirile. (...) Și vaccinații și nevaccinații se infectează. Atunci care e rostul pașaportului sau al certificatului verde, sau cum se numește? Nu găsim nicio logică! Se plâng atâția oameni că le-au murit cei ce s-au vaccinat. De aceea, dacă și vaccinații se infectează, cred că nu trebuie să fie impus, pentru că nu trebuie să fie o măsură obiectivă și fiecare are probleme de conștiință!”, a declarat ÎPS Teodosie la Antena 3.

