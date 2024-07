Iordănescu, sceptic că va mai continua la națională: Familia are mai multă nevoie de mine

După doi ani şi jumătate de provocări intense, Iordănescu subliniază că familia sa are nevoie de el mai mult ca echipa naţională.

"Sunt mândru de tot ce s-a realizat aici, cred că totul poate continua să crească. Am nevoie de odihnă, apoi va fi o discuţie cu conducerea FRF şi preşedintele, dar şi cu familia mea. Nu ştiu ce va fi. Acum cred că familia mea are nevoie de mine mai mult ca echipa naţională. Au fost doi ani şi jumătate grei, cu atacuri în unele momente, cu lipsă de încredere, vom vedea ce vom decide", a declarat Iordănescu la Pro Arena.

Numit selecţioner în ianuarie 2022, Edi Iordănescu are contract până la finalul Campionatului European din Germania.

Reprezentativa tricoloră, “Generaţia de Suflet” a fotbalului românesc, s-a oprit, marţi seară, în optimile de finală ale Campionatului European, fiind învinsă cu scorul de 3-0 de Ţările de Jos, la Munchen. Naţionala a ajuns în optimi după ce a câştigat grupa E.

Fundaşul Radu Drăguşin a fost unul dintre cei mai buni tricolori în meciul cu Ţările de Jos şi crede că România a ieşit cu capul sus din turneu.

„Sunt convins că am lăsat tot ce am avut mai bun pe teren! Din păcate Olanda s-a dovedit echipa mai bună, mai concretă, care a dominat jocul. O echipă a Olandei care poate câştiga cu uşurinţă acest campionat european. Ieşim cu capul sus, conştienţi că putem mai mult. A fost o experienţă de la care am doar de învăţat, pe care o să o port toată viaţa în inimă. Asta şi datorită atmosferei şi afecţiunii pe care am simţit-o zilele acestea din partea publicului. Aprecierea pe care publicul ne-a arătat-o este de nedescris. Vreau să le mulţumesc din tot sufletul. Tot ce am făcut, am făcut şi pentru ei. Se putea mai mult, pentru că întotdeauna trebuie să vrei să faci mai mult, să nu te obişnuieşti cu automulţumirea”, a declarat Radu Drăguşin.

Scor mincinos în urma partidei cu Olanda

Naţionala României a jucat marţi, de la ora 19.00, pe Munchen Arena, împotriva selecţionatei Olandei, în optimile Campionatului European de fotbal. În absenţa lui Nicuşor Bancu, suspendat din cauza cumului de cartonaşe, Vasile Mogoș a fost titularizat de selecționerul Edward Iordănescu. De asemenea, Ianis Hagi a fost preferat în locul lui Mihăilă sau Coman.

România a început bine meciul, dominând jocul în primele minute. Totuși, în minutul 20, Olanda a deschis scorul prin Cody Gakpo, care a trimis mingea în poartă cu un șut la colțul scurt.

În repriza a doua, România a avut câteva ocazii importante de a marca, în special prin Dennis Man. În minutul 65, Gakpo a avut un gol anulat de VAR pentru offside. Cu toate acestea, Olanda a demonstrat că este echipa mai puternică, reușind să înscrie încă două goluri prin Donyell Malen în minutele 83 și 90+2.

Un moment cheie s-a petrecut în minutul 81, când România a avut șansa de a egala. Valentin Mihăilă a pornit pe un contraatac periculos, dar arbitrul german Felix Zwayer a oprit jocul, acordând lovitură liberă pentru Olanda. Motivul a fost considerat joc periculos din partea lui Denis Alibec, care a ridicat piciorul în fața lui Denzel Dumfries în momentul lansării contraatacului. Această decizie a stârnit proteste vehemente din partea lui Nicolae Stanciu, care a primit un cartonaș galben.

În ciuda eforturilor depuse, România a fost eliminată din optimile de finală ale Euro 2024.

