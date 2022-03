Ioana Constantin: Se bombardează convoaiele umanitare! E odios, pur și simplu impune teroare/ Bogdan Chirieac: E un asasinat în masă ce se întâmplă VIDEO

”Războiul în sine, că e un război odios, va continua în același registru pe care l-am văzut în ultima perioadă, dar fără ca Federația Rusă să câștige cu adevărat, pur și simplu impune teroare, asta se întâmplă în fiecare zi, sunt bombardate spitale, grădinițe, mor civili, se bombardează coridoarele umanitare. Am văzut mai nou anunțuri că urmează să bombardeze inclusiv convoaiele umanitare, pentru că ei au spus că nu știu ce e acolo. Federația Rusă în care nu poți avea încredere, pentru că ei singuri au acceptat coridoarele umanitare și apoi le-au bombardat. Niciodată nu am putut să avem încredere în ceva ce am discutat sau negociat cu Federația Rusă, este o chestiune care se știe de zeci de ani”, a spus Ioana Constantin.

”Bestial lucrul acesta, e împotriva legilor războiului”, a spus Bogdan Chirieac.

”Ăla nu mai e război”, a spus Constantin.

”Nu! E un măcel. Adică, războiul are și el reguli scrise, reguli nescrise. Acum e un asasinat în masă ce se întâmplă în Ucraina. Dar nu știam această informație. Deci Federația Rusă s-a angajat să bombardeze și convoaiele umanitare pe motiv că nu ar fi știut ce este acolo?”, a întrebat analistul politic.

”Sunt atentate teroriste”

”După declarațiile oficiale, au spus că convoaiele umanitare pot fi bombardate pentru că ei nu știu exact ce e acolo. Vă dați seama că ei ar vrea să spună, de fapt, că acolo ar fi armament, că se transportă alte lucruri, nu alimente și alte chestiuni pe care le trimit statele europene”, a mai spus Constantin.

”Ceea ce e o informație foarte importantă, deoarece sunt foarte mulți privați în România care au organizat convoaie umanitare. Știu și eu de la Bistrița, cel puțin personal”, a mai adăugat Chirieac.

”Colegii din întreaga țară au dus, dar nu este un risc în momentul în care treci granița și le lași acolo, la Cernăuți să spunem, nu este un risc atât de mare și nu cred că se va ajunge atât de departe. Însă ei acționează sau Putin acum acționează prin teroare. Sunt atentate teroriste în primul rând, aceste blocuri aruncate în aer, grădinițe, maternități, creșe, spitale de copii, biserici am văzut bombardate. Adică se merge pe teroare, pur și simplu”, a afirmat Constantin.

