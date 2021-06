Infracţiunile cu monede virtuale, greu de identificat. Avertisment de la DNA

Procurorul-şef al DNA, Crin Bologa, a declarat luni că sunt foarte greu de identificat infracţiunile prin intermediul monedelor virtuale, adăugând că, până în prezent, Direcţia Naţională Anticorupţie nu a reuşit să depisteze astfel de cazuri.



Afirmaţia şefului DNA a fost făcută în cadrul unei dezbateri organizate de Asociaţia Expert Forum, cu tema "Disimularea produsului infracţiunii - o provocare în recuperarea prejudiciilor cauzate de infracţiuni".



Întrebat de jurnalişti dacă există dosare la DNA în care mita s-ar fi dat prin monede virtuale, Bologa a răspuns: "Bănuim că există astfel de situaţii, încercăm, dar este foarte dificil. Am discutat şi cu partenerii noştri externi şi se pare că şi pentru ei este foarte greu de a identifica infracţiunile - darea şi luarea banilor prin intermediul monedelor virtuale. Dacă nu se va interveni legislativ în acest sens de către statele lumii, inclusiv de către România, va fi destul de greu să identificăm aceste mine care produc şi piaţa care produce astfel de monede virtuale. Nu sunt supuse niciunei reglementări şi nu se poate identifica cel care vinde, cel care cumpără, cel care emite astfel de monede virtuale. Până în prezent, noi nu am reuşit - cu mijloacele pe care le avem - să identificăm infracţiuni săvârşite prin plata cu monede virtuale şi am văzut că Statele Unite ale Americii, Marea Britanie încearcă să facă paşi spre reglementarea acestei pieţe", potrivit Agerpres.

Sfaturile economistului Câciu pentru românii care vor să intre pe piața criptomonedelor

Economistul Adrian Câciu a explicat că este posibil ca adoptarea Bitcoin din El Salvador ar putea fi un prim pas către reglementarea criptomonedelor, într-un interviu EXCLUSIV pentru DCNEWS.

Situația din El Salvador nu va fi ultima de acest fel

„Pe piața criptomonedelor o să se mai petreacă astfel de abordări din partea statelor. Încet, încet, odată și cu reglementarea criptomonedelor, o să vedem că tot mai multe zone din lume încep să accelereze sau să permită plata cu criptomonede.

Evident, se așteaptă de la marile țări și regiuni ale lumii să ia o decizie cu privire la reglementare, aici mă refer atât la Statele Unite ale Americii, cât și la Europa, dar și la zona Asia – Pacific, unde sunt astfel de abordări în care criptomonedele pot fi folosite la cumpărarea de proprietăți”, a spus Câciu.

Riscurile sunt foarte mari, mai spune analistul

Riscurile sunt foarte mari, mai este de părere economistul, tocmai pentru că piața monedelor virtuale este extrem de volatilă și, totodată, nereglementată până în acest moment. „Din perspectiva momentului, este foarte riscant pentru cei din El Salvador”, a mai spus el. „Practic, în momentul acesta, Bitcoin nu are garanții în spate. Atunci, pentru un eventual faliment al monedei, deși este foarte puțin probabil, nimeni nu poate să-i salveze, să facă un payout. Dar, cu toate acestea, este interesant de văzut”.

Românii trebuie să rămână precauți dacă vor să intre pe piață

Sfaturile lui Adrian Câciu pentru românii care sunt interesați să intre pe piața criptomonedelor rămâne același: este nevoie de precauție. „Eu îi îndemn pe cei care sunt din România să acționeze prudent în zona aceasta criptomonedelor, adică să achiziționeze crypto, dar să nu se arunce mai mult decât trebuie până la momentele în care crypto vor fi reglementate la nivel mondial. Este o chestiune de timp – un an sau doi ani. Atunci, lucrurile vor fi mult mai stabile când vine vorba de crypto, vom avea și garanții în spate”, a mai spus specialistul financiar.

„Ceea ce se discută la acest moment pe plan mondial este ca criptomonedele să poată fi asigurate, să poată fi garantate. Atunci, lucrurile vor începe să se stabilizeze”, a conchis analistul.