Incident grav în Capitală. S-a tras într-un băiat de 20 de ani, dintr-o maşină

Un băiat şi două fete au reţinuţi pentru 24 de ore după ce ar fi tras cu un pistol cu bile de cauciuc, dintr-o maşină, într-un băiat de 20 de ani, transmite Agerpres.



"Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB) - Secţia 24 Poliţie au reţinut un tânăr, în vârstă de 19 ani şi două tinere, în vârstă de 16, respectiv 19 ani, faţă de care sunt efectuate cercetări într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi mărturie mincinoasă", informează DGPMB.

Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti precizează că la data de 9 aprilie, în jurul orei 23:50, Secţia 24 Poliţie a fost sesizată, de către un tânăr, în vârstă de 20 de ani, cu privire la faptul că, în jurul orei 23:30, în timp ce se afla în parcarea unui bloc din Sectorul 5, o persoană ar fi oprit autoturismul şi ar fi tras cu o armă de tip airsoft, cu bile de cauciuc, asupra acestuia, lovindu-l la nivelul corpului.

Ajunși la fața locului, oamenii legii au constatat că aspectele sesizate se confirmă. Tânărul a mers la Institutul Naţional de Medicină Legală, întrucât avea urme vizibile de violenţă.

Cum au fost prinși tinerii





"Autoturismul în cauză a fost depistat în trafic, de către poliţişti din cadrul Secţiei 8 Poliţie, pe o stradă din Sectorul 2. În interiorul maşinii se aflau trei persoane, şoferul, un tânăr în vârstă de 19 ani şi două tinere, de 16, respectiv 19 ani. În urma controlului efectuat, în autovehicul au fost găsite un obiect tăietor-înţepător, un spray iritant-lacrimogen şi 25 de bile de cauciuc, specifice proiectilelor armelor de tip air soft", arată sursa citată.



Cei trei au fost duși la audieri, fiind reținuți pentru 24 de ore. Ulterior, faţă de tânărul în vârstă de 19 ani a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Tânăra în vârstă de 19 ani ar fi făcut afirmaţii mincinoase, spunând că ea este cea care a tras cu pistolul asupra victimei, cele declarate fiind susţinute şi de tânăra de 16 ani. Faţă de cele două tinere, au fost demarate cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de mărturie mincinoasă.



Cercetările în acest caz sunt continuate de către poliţişti din cadrul Secţiei 24 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi mărturie mincinoasă.

