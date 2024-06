Încep amenzile pentru e-Factură din 1 iunie 2024. Nerespectarea termenului de transmitere a facturilor, amendă de până la 10 000 lei

Ministerul Finanțelor anunță că s-a terminat cu perioada de probă și acum urmează sancțiuni pentru cei care nu respectă termenele stabilite de încărcare a facturilor în sistemul național.

"Vă reamintim că, de la 1 iunie, nerespectarea termenului - limită de 5 zile lucrătoare pentru transmiterea facturilor în sistemul naţional RO e-Factura se sancţionează conform Legii 296/2023. Pentru perioada 1 ianuarie - 31 mai 2024 inclusiv, nerespectarea termenului limită pentru transmiterea facturilor în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura nu se sancţionează", potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Ministerului Finanţelor.

Companiile au cerut amânarea chiar și până în 2025. Inițial s-a dorit ca amenzile să fie implementate începând cu 1 aprilie, aspect ce a nemulțumit mediul antreprenorial din România.

"Am solicitat statului român să amâne aplicarea amenzilor privind e-Factura atât cât va fi nevoie, chiar până în 2025 dacă va fi cazul, pentru a pune la punct o infrastructură digitală funcţională, nu una şubredă cum este acum. Dacă nu va rezolva problemele de digitalizare din curtea proprie, 1 aprilie nu este un termen realist pentru aplicarea amenzilor. Ca dezvoltator de software, am implementat sistemul e-Factura în softurile noastre, dar în momentul în care documentele sunt transmise către ANAF statul, de fapt, nu le primeşte. Noi, din mediul privat, suntem pregătiţi pentru a trimite e-Factura. De altfel, antreprenorii trimit documentele la timp, însă acestea nu sunt receptate de serverele ANAF care sunt indisponibile ore întregi, zile la rând. Prin urmare, această amânare o cerem pentru a da şansa statului să se pregătească şi să nu mai facă teste pe spatele, timpul şi banii mediului privat. Statul este cel care are nevoie de timp să se pregătească, mediul privat este deja pregătit pentru e-Factura", spunea la finalul lunii martie Roxana Epure, Managing Partner NextUp.

Până în prezent, au fost încărcate în sistem peste 140 de milioane de facturi.



Potrivit Legii 296 din octombrie 2023, privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, nerespectarea transmiterii facturilor în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice.

