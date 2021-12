INCENDIU la bordul unui feribot. Sunt cel puțin 37 de morți. ”Nepotul meu de nouă ani a sărit în apă. Nu ştiu nimic despre el”

Cel puţin 37 de oameni au murit, iar numeroşi alţi au fost răniţi în urma unui incendiu produs la bordul unui feribot local, în Bangladesh, anunţă surse din cadrul serviciilor de intervenţie, potrivit BBC News, notează Mediafax.

Incendiul s-a produs în cursul nopţii în zona Jhalakathi, la bordul unui feribot cu trei niveluri, care se deplasa pe Fluviul Sugandha dinspre capitala Bangladeshului, Dhaka, spre orăşelul Barguna.

La bordul navei erau aproximativ 500 de persoane. Bilanţul preliminar este de 37 de morţi şi aproximativ 100 de răniţi. Bilanţul victimelor ar putea creşte, întrucât mulţi pasageri sunt dispăruţi.

”Nepotul meu de nouă ani a sărit în apă. Nu ştiu nimic despre el”

Multe persoane au sărit în apă pentru a scăpa de incendiu. ”Dormeam în momentul izbucnirii focului. Nepotul meu de nouă ani a sărit în apă. Nu ştiu nimic despre el”, a declarat un supravieţuitor.

Conform datelor preliminare ale anchetei, incendiul a izbucnit în sala motoarelor şi s-a răspândit cu rapiditate. Focul a fost stins după câteva ore. Accidentele navale sunt frecvente în Bangladesh. Sute de persoane au murit în astfel de accidente în ultimii zece ani.

Anul 2021 ”o să ardă”, anticipa numerologul Romeo Popescu. 2022, anul inundațiilor

Numerologul Romeo Popescu spunea în 2020, despre anul 2021, că ”o să ardă”, ceea ce s-a și văzut în acest an, în întreaga lume, fie că am vorbit despre incendiile din spitale, fie că am vorbit despre incendiile care au mistuit Grecia ori alte zone ale lumii, incendii care au lăsat în urma lor bilanțuri tragice.

”Mai țineți minte că am zis că în 2021 va arde? Ați văzut că au fost incendii, multe la spitale. În 2022, nu vor mai fi incendii, ci inundații”, a afirmat el.

Anul 2022 va fi al apei și al pământului, ne-a spus numerologul. Romeo Popescu anticipează că vor fi inundații multe, iar în luna februarie spune că va ninge abundent: ”Vor fi inundații multe, o să ningă în februarie de o să ne plictisim. Să ne luăm lopeți. Vor fi zăpezi foarte mari din februarie. Din 2022, să ne așteptăm să plouă foarte mult”.

Citește și: EXCLUSIV Influența lui 2022 în funcție de cifra destinului. Cine vor fi norocoșii anului. Numerolog: Vedetele sunt cei care au cifră de destin 6

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News