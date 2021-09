INCDPM, mai puţin de 60.000 lei de la Guvern pentru ultimul trimestru. Deak Gyorgy: Am suferit pentru că nu am dat şpagă! Am pierdut 1,4 milioane lei

"Până nu ajungem în stadiul în care să se înţeleagă că atât ministrul, cât şi funcţionarul public, au responsabilitate... Dacă nu vrei să semnezi un act, nu îl semnezi. Dar dacă îl semnezi, îţi asumi. Noi am ajuns, deocamdată, în România, în situaţia în care un funcţionar public decide multe lucruri fără să îşi asume nicio responsabilitate. Efectele le vedem noi. Aşa e şi la specii invazive sau specii protejate. Funcţionarul public trebuie să înţeleagă că are drepturi, dar şi obligaţii. Eu am suferit din cauza unor funcţionari publici pentru că nu am dat şpagă, spre exemplu. Nu am dat, nu dau! Dacă tu ţi-ai făcut treaba, treburile merg bine şi totul e pozitiv, şi eu pot înţelege că vin sărbători, că e ziua cuiva. Dar să dau şpagă pentru a câştiga un proiect nu fac.

Şi din cauza asta avem o situaţie critică dacă discutăm de cercetare. Ieri, alaltăieri m-am trezit cu un ordin de ministru în care ni s-a alocat pentru ultimul trimestru suma de 59.000 lei. Am pierdut aproape 1,4 milioane lei, care erau finanţare de bază prin programul nucleu", a declarat Deak Gyorgy la DC NEWS TV.

Jurnalistul Val Vâlcu a punctat un element cheie. "Asta în condiţiile în care jumătate din PNRR este centrat pe protecţia mediului, pe ce faceţi dvs!", a spus acesta.

"Am solicitat de la ministrul Cercetării (n.r. Ciprian Teleman) un punct de vedere ca să vedem cum gândeşte dânsul. Dacă dumnealui consideră că din 59.000 lei voi putea să ţin institutul întreg şi să încerc să reduc fluctuaţia de personal, care este enorm de mare...", a mai arătat Deak Gyorgy.

Vâlcu, ipoteză: "Se încearcă slăbirea instituţiilor?"

"Ar putea fi aici, şi îmi asum eu această speculaţie, o politică? Adică slăbim instituţii publice în ideea că pleacă personalul la ONG-uri? Care se finanţează altfel... ONG-ul funcţionează în afara controlului Curţii de Conturi, în afara legii achiziţiilor publice. Dacă primeşte o sponsorizare de la cineva care vrea ceva, merge în direcţia aceea", a spus Val Vâlcu.

"Da, este o idee. Nu răspunde nimeni de nimic. Eu am explicat totdeauna, şi aici am avut o discuţie şi cu alţi miniştri. Când INCDPM se angajează la ceva, o va face, şi îşi asumă responsabilitatea. Sunt proiecte în care banii sunt cheltuiţi pe hârtie, dar unde e rezultatul? Dau un exemplu foarte clar, fără a spune cine este implicat în proiect. Se discută de milioane de euro şi se cheltuie banii, fără să rămână ceva concret României. Cum poţi să mergi să încerci să spui că ne dezvoltăm, dacă la noi sunt proiecte ambalate frumos, susţinute frumos la Bruxelles, susţinute aici de ONG-uri, cu interese şi putere mare. Eu nu sunt împotriva ONG-urilor, ele sunt foarte utile, dar trebuie să existe echilibru. Poate şi instituţiile statului o pot lua într-o direcţie greşită, şi atunci ONG-urile pot interveni!", a mai punctat Deak Gyorgy.

