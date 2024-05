Bogdan Cojocaru, candidat al Partidului Social Democrat la Consiliul Județean Iași, a vorbit, în cadrul emisiunii ”DC Votez”, despre Autostrada A8, menționând că a avut discuții cu ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, și că lucrurile ”s-au mișcat foarte bine”. De asemenea, candidatul a menționat și despre tronsonul montan de peste 150 km, care este împărțit în 6 loturi. ”O parte dintre aceste loturi au fost deja scoase la proiectare și execuție, fonduri venind din Programul Operațional de Transport”, a precizat Cojocaru.

Roxana Mînzatu, candidat PSD la Parlamentul European, a intervenit și a declarat că: „Asta voiam să și remarc, să îl completez pe Bogdan. Cred că remarcați și dumneavoastră”.

”Sunteți o echipă”, a continuat analistul politic Bogdan Chirieac.

Absorbție de fonduri europene

„Și în sfârșit pe transport facem absorbție de fonduri europene. Știți, am avut ani și ani în care vorbeam cât de codași suntem. Acum nu-i mai ajung banii ministrului Grindeanu. Realitatea e că acum, cu șantierele pe care le are și cu proiectele mature pe care le are, banii europeni încep să nu mai fie suficienți și să discutăm și de cofinanțări mult mai mari, dincolo de PNRR. Ăsta este un semn bun, slavă Domnului, că îi cheltuim. El a fost campion la absorbție și pe exercițiul trecut”, a spus Mînzatu.

„Să mai vedem și finalizate, cu toată dragostea”, a intervenit Chirieac.

„Sunt deocamdată șantierele. Șantierele nu ne încălzesc, nu ne țin de cald”, a precizat Mînzatu.

„Șantiere se deschid, dar nu știu când se închid. Gândiți-vă cum a fost Podul Basarab aici în București. L-a deschis domnul Băsescu și dacă nu era Sorin Oprescu să îl și termine după 8 ani și acum era așa”, a mai menționat Chirieac.

