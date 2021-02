Imagini cu puternic impact emoțional. Poliția din Myanmar a tras în protestatari / FOTO+VIDEO

Poliția din Myanmar a lichidat protestele împotriva conducerii militare a statului și a atacat cu focuri de armă și gaze lacrimogene manifestanții din orașul Yangon și orașul Dawei. Doi protestatari au fost uciși în timpul represiunilor, potrivit presei locale.

Un bărbat care a fost martor la represiune a declarat pentru Frontier Magazine că poliția a tras asupra protestatarilor adăpostiți într-o stație de autobuz și că „o persoană a murit, iar altele sunt rănite”.

Protesters say one man has been killed after police opened fire on people sheltering in a bus stop at Hledan. Several others have been injured. Police began firing live rounds at around 8:45am.#WhatsHappeningInMyanmar #milkteaalliancemyanmar

Read more: https://t.co/g7NJ8V0tMf pic.twitter.com/qyVVNHEidE — Frontier Myanmar (@FrontierMM) February 28, 2021

În același timp, în orașului Dawei, presa a declarat că poliția a împușcat și a ucis un al doilea protestatar și a rănit alte zeci, precizează AlJazeera.

Local media reported that a protester was killed by security forces in southern city Dawei on Sunday morning. The hospital told Dawei Watch media that he passed away from a live bullet wound piercing into his lower right rib area. #whatshappeninginMyanmar #2021Uprising pic.twitter.com/VpT1SAQc80 — Myanmar Now (@Myanmar_Now_Eng) February 28, 2021

Video: Soldiers gunned down a few protesters in Yangon crackdown on Sunday pic.twitter.com/uwifk4ty1p — Myanmar Now (@Myanmar_Now_Eng) February 28, 2021

Acțiunea Poliției a avut loc după ce televiziunea de stat a anunțat că ambasadorul de la Organizația Națiunilor Unite a fost concediat pentru trădarea țării după ce acesta a cerut ONU să folosească „orice mijloace necesare” pentru a contracara lovitura de stat din 1 februarie care a destituit-o pe lidera Aung San Suu Kyi (vezi AICI).