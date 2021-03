Îl mai ții minte pe Dan Bordeianu? Cum arată acum, la 44 de ani, după ce a plecat din București. Fotografii rare cu soția și copilul

Dan Bordeianu a fost unul dintre cei mai iubiți actori, la vremea în care telenovelele românești erau la mare căutare printre români.

Nu a mai apărut de mult în filme sau la televizor și asta pentru că s-a retras departe de București, alături de Teodora, soția lui, și micuța lor, Maria. Cei trei locuiesc în comuna Brănești, în casa costruită de tatăl actorului, pe care a refuzat să o vândă după moartea acestuia.

"Acolo e casa, acolo locuim. Cu fabuloasa mea soţie, Teo­dora, cu magnifica mea fiică, Maria, cu cea mai re­laxată fiinţă de pe pământ, motanul Ariel – şi el salvat de la moarte precum lemnele mele. Eu am refuzat să o vindem, chiar dacă sora mea şi ma­ma parcă asta vo­iau. Simţeam că rămăsesem bărbatul din fa­milie, că trebuia să am grijă de ele, dar nu am vrut să vând", a povestit Dan Bordeianu.

Cine este Teodora, soția lui Dan Bordeianu

În anul 2015, Dan Bordeianu s-a căsătorit în secret cu Teodora, cei doi fiind împreună din anul 2012.

"Am vrut o nuntă în termenii noștri, fără tam-tam, presă și nebunii și așa ne-a și ieșit. A fost în familie, un eveniment discret și atât. Nu am simțit nevoia să folosesc căsătoria noastră ca un material de PR. Petrecerea a avut loc la un restaurant amplasat pe malul lacului Cernica. După nuntă am avut o săptămână de miere și am fugit într-o zonă caldă", spunea actorul în trecut.

Teodora lucrează la un brand celebru, iar actorul are grijă să o păstreze departe de ochii curioșilor.

