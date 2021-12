Iarna și-a intrat în drepturi. Directorul ANM, vești bune pentru zilele ce urmează

Iarna și-a intrat deja în drepturi în mai multe zone din țară. Ninge ca-n povești la munte, iar stratul de zăpadă este unul consistent. Florinela Georgescu, director executiv al Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM) anunță că și în zilele ce urmează va ninge.

"Și astăzi avem o zi cu fenomene de iarnă în regiuni din partea de Est a teritoriului. A nins în această noapte și va continua să ningă în județele Suceava, Neamț, Bacău și în zonele de munte, în special în Carpații Orientali. Vă spuneam că va continua să ningă pe parcursul zilei de astăzi, stratul de zăpadă are 16 centimetri la Rădăuți, 12 centimetri la Bacău, dar a început să ningă și în județul Călărași. Sunt deja 3 centimetri la Oltenița, de aceea este Cod Galben în jumătatea estică a țării. Aici vor fi și precipitații mixte care vor favoriza formarea de polei, mai ales pentru că vor fi și intensificări ale vântului cu viteze în general de 50-60 de km/h. Acest vânt acolo unde ninge va viscoli ninsoarea.

Toate aceste fenomene vor înceta treptat pe măsură ce avansăm spre noapte, iar tendința este de a ameliorare a vremii, cel puțin pentru la noapte și ziua de mâine, dar spre sfârșitul zilei de mâine un alt sistem cu precipitații va aborda partea de Vest a țării și apoi, poimâine, cam toată țara. Vom vedea atunci câte atunci câte din acele noi precipitații vor fi din nou sub formă de ninsoare, dar cel puțin pentru zonele montane de acum în colo la orice episod cu precipitații vom vorbi mai ales despre precipitații mixte.", a declarat Florinela Georgescu la Realitatea Plus.

Recomandări pentru turiști

Salvamont Bihor recomandă turiștilor:

- Să ţină cont de faptul că zilele sunt mai scurte şi să aibă asupra lor sursă de lumină (lanternă frontală).

- Să ia în considerare că timpii de parcurgere a unui traseu în condiții de iarnă se pot dubla față de timpii afișați pe tablele indicatoare. pentru turiștii care nu au încă suficientă experiență în drumeții pe trasee montane, le recomandăm să urce pe traseele ușoare.

- Pentru cei care se aventurează in afara staţiunilor turistice, le recomandăm să aleagă trasee pe măsura pregătirii, utilizând echipament corespunzător, să se informeze, în prealabil, in privinţa traseelor si condiţiile de parcurgere in regim de iarnă a acestora. Pentru zona montană a judeţului Bihor aveţi posibilitatea sa vă informaţi în privinţa traseelor şi puteţi să descărcaţi trackurile traseelor turistice de pe siteul www.salvamontbihor.ro secţiunea trasee turistice.

