Coduri Galbene de vânt puternic și ceață. ANM, lista zonelor vizate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un Cod Galben în care anunță intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90 - 120 km/h.

Zone vizate: - Județul Suceava, zona de munte de peste 1800m;

- Județul Neamţ , zona de munte de peste 1800 m.

Atenționarea meteorologică este valabilă până la ora 12:00.

Până la oră 10:00 o altă avertizare meteo anunță local intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 55 - 70 km/h în Județul Botoşani.

Cod Galben de ceață

Totodată, ANM a emis un alt Cod Galben în care anunță local ceață, care determină reducerea vizibilității sub 200 m și izolat sub 50 m.

Zone vizate:

- Județul Braşov: Făgăraș, Mândra, Voila, Șercaia, Viștea, Ucea, Beclean;

- Județul Mureş: Târgu Mureș, Sighișoara, Luduș, Iernut, Sângeorgiu de Mureș, Ungheni, Band,Sâncraiu de Mureș, Pănet, Gornești, Sângeorgiu de Pădure, Cristești, Albești, Fântânele, Bălăușeri, Ernei, Daneș, Acățari, Mica, Reghin, Bahnea, Glodeni, Sânpaul, Vânători, Sântana de Mureș, Ghindari, Chețani, Petelea, Suplac, Ogra, Suseni, Nadeș, Cuci, Voivodeni, Ideciu de Jos, Bogata, Neaua, Coroisânmărtin;

- Județul Sibiu: Mediaș, Avrig, Dumbrăveni, Tălmaciu, Copșa Mică, Axente Sever, Porumbacu de Jos, Laslea, Dârlos, Arpașu de Jos, Târnava, Brateiu, Alma, Hoghilag, Boița, Cârța.

Această atenționare e valabilă până la ora 9:00.

În plus, ANM a anunțat ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului în:

- Județul Gorj: Târgu Jiu, Rovinari, Turceni, Bâlteni, Bălești, Plopșoru, Drăguțești, Aninoasa, Fărcășești, Negomir, Dănești, Borăscu, Urdari, Brănești, Telești,Ionești, Câlnic.

Și această avertizare expiră la ora 9:00.

