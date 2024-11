Frig și ploaie, în mare parte din țară. ANM a anunțat unde ninge astăzi

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe atenționări nowcasting Cod galben de ceață, iar la nivelul întregii țări vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Meteorologul de serviciu din cadrul ANM, Mihai Huștiu a intervenit la un post tv unde vorbit despre cum va fi vremea în următoarele zile.

”Temperaturile au scăzut prin Transilvania, în această noapte, au fost temperaturi de -6... -7 grade, însă importantă a fost evoluția sub aspectul precipitațiilor, care s-au extins în ultimele 24 de ore pe partea sud și de sud-est a țării. Au fost peste 30...35 l/mp în județul Constanța, iar în zona de munte a nins și s-a depus strat de zăpadă, măsurătorile noastre indică un strat de zăpadă, în această dimineață, de până la 8 cm la stația meteo Sinaia Cotă, iar aceste precipitații vor continua și azi, și mâine. În special în Carpații Meridionali va continua să ningă, stratul de zăpada va mai crește.

Astăzi, ninsorile se concentrează în partea de vest a Carpaților Meridională, dar de la noapte se extind pe întreaga zonă a Carpaților Meridionali, mâine și prin Carpații Orientali, iar în celelalte zone ne așteptăm precipitații sub formă de ploaie, însă la noapte vom vedea că și în zonele joase de relief de prin Oltenia, Muntenia, apoi și în Transilvania și Moldova, precipitații care se transformă, pe suprafețe mici, în lapoviță și ninsoare, pentru că temperaturile chiar mai scad.

Dacă astăzi temperaturile se situează între 5 și 11 grade, mâine vom avea temperaturi maxime de numai 2 grade, în partea de sud, dealurile Olteniei, și 11 grade în zona litoralului. O temperatură mai rece față de această perioadă, în special cele din timpul zilei. Temperaturile nu mai scad chiar atât de mult, în următoarele nopți, pentru că cerul va fi destul de noros și ne așteptăm la precipitații și în următoarele două zile, iar atunci diferența de la zi la noapte nu va mai fi atât de mare”, a declarat Mihai Huștiu, meteorologul de serviciu al ANM, la Digi 24.

Cod galben de ceață

Meteorologii ANM au emis atenționare nowcasting Cod galben de ceață densă, valabilă astăzi până la ora 10.00. Astfel, zonele vizate sunt:

Zona joasă a județului Arad (Arad, Pecica, Sântana, Lipova, Ineu, Chișineu-Criș, Nădlac, Curtici, Șiria, Vladimirescu, Pâncota, Sebiș, Vinga, Târnova, Macea, Secusigiu, Șicula, Gurahonț, Zimandu Nou, Zăbrani, Ghioroc, Șimand, Apateu, Bocsig, Șagu, Semlac, Buteni, Săvârșin, Sintea Mare, Beliu, Mișca, Craiva, Seleuș, Almaș, Fântânele, Cermei, Bârzava, Șepreuș, Livada, Felnac, Zărand, Șeitin, Iratoșu, Covăsinț, Șofronea, Tauț, Conop, Grăniceri, Păuliș, Socodor, Vărădia de Mureș, Zădăreni, Birchiș, Bârsa, Peregu Mare, Olari, Archiș, Dieci, Pilu, Dorobanți, Pleșcuța, Dezna, Zerind, Hășmaș, Brazii, Ususău, Cărand, Moneasa, Bata, Șilindia, Frumușeni, Ignești, Șiștarovăț);

Zona joasă a județului Bihor (Oradea, Salonta, Marghita, Beiuș, Săcueni, Aleșd, Valea lui Mihai, Ștei, Popești, Sânmartin, Tileagd, Tinca, Diosig, Dobrești, Oșorhei, Batăr, Bratca, Buntești, Suplacu de Barcău, Brusturi, Vadu Crișului, Ciumeghiu, Borod, Nojorid, Tăuteu, Ceica, Șimian, Sălard, Șuncuiuș, Aștileu, Curtuișeni, Holod, Pomezeu, Pietroasa, Finiș, Balc, Biharia, Sântandrei, Chișlaz, Ineu, Lunca, Derna, Sârbi, Drăgănești, Avram Iancu, Cociuba Mare, Abram, Rieni, Hidișelu de Sus, Șoimi, Remetea, Vașcău, Sălacea, Lugașu de Jos, Borș, Țețchea, Aușeu, Tulca, Olcea, Girișu de Criș, Câmpani, Măgești, Roșiori, Curățele, Lăzăreni, Tarcea, Bulz, Abrămuț, Budureasa, Uileacu de Beiuș, Drăgești, Copăcel, Răbăgani, Cherechiu, Nucet, Husasău de Tinca, Cefa, Tărcaia, Ciuhoi, Cetariu, Căbești, Căpâlna, Sănnicolau Romăn, Lazuri de Beiuș, Buduslău, Toboliu, Mădăraș, Tămășeu, Săcădat, Pocola, Sâmbăta, Paleu, Gepiu, Spinuș, Boianu Mare, Viișoara, Mădăras);

- Județul Timiş (Sânnicolau Mare, Jimbolia, Variaș, Dudeștii Vechi, Lenauheim, Cărpiniș, Sânandrei, Comloșu Mare, Satchinez, Orțișoara, Cenad, Teremia Mare, Lovrin, Biled, Sânpetru Mare, Pișchia, Tomnatic, Șandra, Saravale, Becicherecu Mic, Iecea Mare, Mașloc, Dudeștii Noi, Gottlob, Pesac, Checea, Fibiș, Beba Veche, Valcani, Bogda); unde se va semnala ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Până la ora 9.00, sub atenționarea Cod galben se află zona județului Suceava (Vatra Dornei, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Dorna-Arini, Iacobeni, Panaci, Poiana Stampei, Coșna),

Zona joasă a județului Satu Mare (Satu Mare, Carei, Negrești-Oaș, Tășnad, Bixad, Turț, Livada, Medieșu Aurit, Ardud, Certeze, Lazuri, Supur, Halmeu, Odoreu, Călinești-Oaș, Vetiș, Orașu Nou, Moftin, Păulești, Turulung, Culciu, Bătarci, Sanislău, Vama, Berveni, Bogdand, Beltiug, Micula, Hodod, Dorolț, Botiz, Viile Satu Mare, Târșolț, Apa, Căpleni, Gherța Mică, Pișcolt, Acâș, Socond, Racșa, Crucișor, Cămărzana, Doba, Bârsău, Andrid, Căuaș, Santău, Porumbești, Homoroade, Pomi, Cehal, Tiream, Valea Vinului, Foieni, Petrești, Pir, Terebești, Urziceni, Craidorolț, Ciumești, Săuca, Agriș, Cămin, Săcășeni)

Județul Maramureş (Baia Mare, Baia Sprie, Șomcuta Mare, Ulmeni, Tăuții-Măgherăuș, Copalnic-Mănăștur, Mireșu Mare, Satulung, Recea, Dumbrăvița, Cicârlău, Cernești, Fărcașa, Remetea Chioarului, Groși, Ardusat, Săcălășeni, Băița de Sub Codru, Băsești, Coltău, Asuaju de Sus, Gârdani, Oarța de Jos, Bicaz, Sălsig, Coaș, Ariniș), unde se va semnala ceață determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei.

Recomandări Infotrafic

Pe lângă drumurile din zonele aflate sub atenționarea de Cod Galben de ceață, centrul Infotrafic din cadrul IGPR a precizat că în Capitală şi în mai multe judeţe din zona de sud şi de sud-est a ţării, traficul rutier se desfăşoară în general pe un carosabil umed, fiind semnalate precipitaţii sub formă de ploaie uşoară.

Pe arterele rutiere principale, şi anume autostrăzile A1 Bucureşti - Râmnicu-Vâlcea, Autostrada A2 Bucureşti - Constanţa, A3 Bucureşti - Braşov, DN 1 Ploieşti - Braşov, se circulă pe un carosabil parţial umed, în condiţii de vizibilitate bună şi valori de trafic normale, cu excepţia autostrăzii A1, sensul către Bucureşti, unde este semnalată aglomeraţie şi este formată coloană de autovehicule, începând de la kilometrul 14, din zona localităţii Ciorogârla, judeţul Ilfov.

