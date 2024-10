Iancu Guda, rețeta de pizza gata în 5 minute: Te costă doar 5 lei

Iancu Guda consideră că și cumpătarea alimentară reprezintă o formă de educație financiară. Economistul oferă, deja de aproape un an, rețete ieftine și delicioase, de natură să aibă grijă de bugetul familiei. Acesta consideră că gătitul acasă este o bună variantă de a economisi și a investi banii economisiți.

Ultimul exemplu este rețeta de pizza gata în 5 minute, care costă doar 5 lei.

Iată ce scrie:

”Cum faci pizza quesadilla în 5 min cu 5 lei? - arunci în tigaie 4-5 ciuperci tăiate (2 min)- așezi câteva felii de salam în tigaie (1 min)- arunci uniform mozzarella + niște măsline și 1 ou bătut, la final acoperi cu o lipie (lași 2 min). Am încercat diverse combinații, cu somon în loc de salam, cu spanac și legume. DELICIOS. IEFTIN. SĂNĂTOS. RAPID. În Familie! O duminică minunată tuturor” a scris economistul.

”Pe măsură ce am avut venituri mai mari, am economisit mai mult, de aceea am ajuns independent mai devreme. Am crescut rata de economii de la 5% la peste 50%, pentru că nu avem nevoie de atâția bani. Avem multe obiective și investim mult ca să ni le atingem” povestea Iancu Guda despre experiența sa de economisire. Cu alte cuvinte, deși i-au crescut veniturile, Iancu Guda nu a început să trăiască diferit, alegând să investească banii câștigați în plus, ceea ce a provocat o situație în cascadă, banii investiți producând bani.

”Am rămas la aceleași cheltuieli”

”Pe măsură ce am crescut venitul în viață, mi-am permis un confort... nu imediat. Am rămas la aceleași cheltuieli” a insistat Iancu Guda, adăugând că alte persoane, pe măsură ce au venituri mai mari, au și cheltuieli mai mari. Indicat, spune economistul, este să rămâi la același nivel de cheltuieli ”un an, doi”: ”Dacă nu creștea venitul, ce făceai? Acel venit pasiv îți va plăti upgrade-ul. Eu nu sunt apostolul austerității, să stăm în garsonieră toată viața”.

”De ce să îngropi 500.000 de euro într-o casă pentru o dorință?”

”Noi acum ne permitem o casă cu teren, cu piscină. E o dorință. Avem un copil de 11 luni, stăm într-un apartament de trei camere, l-am și plătit integral, nu mai e pe credit, avem două mașini la subsol, două locuri de parcare, două balcoane, două băi, 120 de mp, zonă bună a Bucureștiului, e suficient. De ce să îngropi 500.000 de euro într-o casă pentru o dorință? Banii ăia pot să-i dublez în zece ani și să mă mut într-o casă plătită de banii noștri, nu de noi acum” povestea Iancu Guda.

