Horoscop weekend, cu opoziția Soare - Saturn. ”Dacă ceva nu a mers din prima, nu forța”. Atenționări pentru zodii

Urmează un weekend ”obositor, copleșitor, epuizant” spune astrologul DCNews și Astrosens, Daniela Simulescu. ”Mai ales mintea noastră va fi luată pe sus” anticipează astrologul.

Mercur a făcut astăzi un careu cu Uranus, deci avem de-a face cu irascibilitate extraordinară, neliniște, cu o comunicare șocantă și decizii luate la nervi, deci mare grijă! Duminică, Soarele face opoziție cu Saturn și apar situații de care trebuie să ne ocupăm în această perioadă. ”Amânați deciziile importante” spune Daniela Simulescu.

Berbecul se va trezi în ipostaza în care va trebui să-și ceară drepturile, în timp ce Taurul va avea discuții cu familia care nu-i vor fi pe plac. Nativii Gemeni trebuie să aibă mare grijă la drumuri. Relația cu familia nu este una plăcută, te simți judecat, neapreciat. Cei născuți sub semnul Racului au ”parte” de cheltuieli pe nepusă masă, apoi ai mare grijă la ce spui. Și alții spun vorbe pe care le iei în mod personal. Nativii Leu iau foc dacă le spune cineva ceva ce-i deranjează. Pentru Fecioare, nu este weekendul de dorit, Mercur face un careu cu Uranus, apoi Soarele este în semnul vostru, în opoziție cu Saturn. Sunteți moale, nesigur, nu știți ce vreți de la viață. În asemenea momente, aveți grijă de sănătate și odihniți-vă cât mai mult. Balanțele să nu se bazeze pe alții, pentru vor fi dezamăgiți. În viața cunoscuților, apar situații surpriză și vă lasă baltă. Cei născuți în Scorpion ar trebui să fie mai tăcuți dacă au o discuție cu șefii. Săgetătorii trebuie să știe bine că nimeni nu are autoritate absolută, iar cu Soarele în casa a zecea, îți va fi foarte greu să le faci pe plac celor din familie. Capricornul să cheltuiască doar pe ceea ce are nevoie cu adevărat, nu avantaja oamenii care nu merită. Vărsătorii au o comunicare disfuncțională cu partenerul, trebuie să învețe să mai și asculte. Peștii au o relație plictisitoare, iar cei singuri vor fi triști, depresivi: dacă ceva nu a mers din prima, nu forța!

Vezi mai mult în video:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News