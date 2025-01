Horoscop 2025 Valeriu Pănoiu. Zodia care își îndeplinește un vis și primește protecție divină!

Valeriu Pănoiu, astrolog și numerolog, ne spune cum va fi anul 2025. El începe prin a spune că este un an al finalizărilor, mai ales că din punct de vedere numerologic, avem de-a face cu cifra 9, un an de închidere.

Ce spune astrologul despre nativii Pești?

„Ei bine, aceștia ar trebui să aibă un an foarte bun. Ei de mult timp așteaptă un an foarte favorabil, în care să se deschidă niște căi foarte clare și să iasă dintr-o ceață mentală. Pentru foarte mulți Pești, s-ar putea să fie un an de materializare a unor idealuri, a unor visuri. De exemplu, Peștii care au așteptat foarte mult timp să se întâmple ceva, să se mărite, să facă un copil, pot să materializeze asta anul acesta. Peștii aceia care au stat la pândă, au trecut testul răbdării sau care excelează la capitolul răbdare, în sfârșit, anul acesta, pot să puncteze decisiv.

De asemena, este un an, ca și la Vărsători, aduce o capacitate de a închide lucrurile mai departe, prin ei înșiși. Lucrurile, în sfârșit, depind de ei, nu mai depind de mamă, de tată. Peștii reușesc să atingă un grad foarte ridicat de independență sau reușesc să atingă o maturitate deplină. Desigur, atât fizică, dar și spirituală. Peștii se coc anul acesta, pot fi într-un vârf de performanță. Ei ating un apogeu! Totodată, poate fi un an de vârf pentru sportivi. Pot lua medalii, pot câștiga, pot deveni campioni. Au șansa de a atinge pe plan personal un vârf de ierarhie, să primească o medalie. Depinde unde activează fiecare dintre noi. Cert este că Peștii își pot urma visul. Ți-ai dorit să devii patiser? Acum îți poți deschide o patiserie! Peștii ajung la un nivel superior, dar prin forțe proprii.

Vor fi nativi văzuți, apreciați. Lor, Pluto în Vărsător, care le vine în Casa divinității și a cedării controlului, le aduce protecție divină, dar și anumite obstacole și probe de credință. Întotdeauna este vorba de credință la Pești, pentru că este o zodie care manifestă foarte multe convingeri. O să fii și mai înțelept, îți vei da seama că nu știi tu mereu mai bine ca ceilalți. Va fi important să mergi și pe mâna altora.”

