Gușă: Petrache, mătrășit de la conducerea de CJ Ilfov după o complicitate Orban - PSD

"Marian Petrache este unul dintre ultimii lideri vechi şi cu greutate din PNL. El a fost mătrășit de la conducerea Cosiliului Județean Ilfov dintr-o complicitate a lui Orban cu o parte din PSD. Treburile astea se ştiu. El nu are cum să le uite! Bineînţeles că va face tot ceea ce ţine de el pentru a se răzbuna, în lupta politică internă, pe Ludovic Orban, care a fost complice la pierderea calității lui de președinte al Consiliului Județean, preluat de către un alt liberal care face dezastre pe acolo", a spus Cozmin Gușă.

"Ăsta a fost motivul pentru care am zis că nu îl susțin pe Orban"

Marian Petrache susține că liderul PNL ar trebui să fie aceeași persoană care ocupă scaunul de prim-ministru al României.

”Hai să judecăm o situație. Au ajuns primăriile să aibă astăzi până la 60% din impozitul pe salariu și consiliile județene 15%. Cifrele astea pot însemna mult sau pot însemna foarte puțin. Dacă România este dezvoltată și are creștere economică, înseamnă foarte mult. Dacă creșterea economică e negativă, sau foarte mică, cifrele astea înseamnă foarte puțin.

România nu este o țară foarte bogată, nu are un PIB foarte mare, nu are veniturile în PIB foarte mari astfel încât să își permită să difuzeze bugetul ăsta în 1000 de părți, pentru că nu mai e timp să faci proiectele mari. De ce oare nu am făcut noi autostrăzile, spitalele regionale? Și pentru faptul că nu am avut bani. Și pentru faptul că nu am avut strategii, că puteam să luăm bani de la Uniunea Europeană. Și uite așa, se amână. Prima reformă trebuie să fie a partidelor! Ăsta a fost și motivul pentru care eu am zis că nu îl susțin pe Ludovic Orban”, a spus Marian Petrache, în interviul de ieri, de la DCNews.

