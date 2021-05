Jurnalistul Val Vâlcu a întrebat ce ar putea face Liviu Dragnea, în condiţiile în care cererea sa de liberare condiţionată a fost judecată de un magistrat care îl denunţase cu doi ani înainte.

VEZI Cine este judecătorul care i-a respins cererea de eliberare condiționată lui Dragnea. Gest împotriva liderului PSD în 2018

"Nu prea ai ce să faci dacă nu ai cui să te plângi. Am văzut destule cazuri din astea, în care fiind incompatibilităţi crase, şi am o listă lungă de tot, anumiţi oameni au fost puşi cu botul pe labe, au fost anihilaţi. Despre Dragnea am mai discutat, am ajuns şi la concluzia că acel caz Dragnea-Trump va contribui la decizia judecătorului din această săptămână, uite că a contribuit. La nivel uman îmi pare rău, dar uite că atunci când Dragnea s-a jucat cu focul, respectiv cu statul paralel...

A fost avertizat şi de mine, dar şi de alţii, că acest dans cu ursul, ursul fiind statul paralel, i-a fost fatal. Toţi cei care au crezut că pot dansa cu statul paralel, exercitând puterea în complicitate cu statul paralel şi la un moment dat luând iniţiativa, au fost beşteliţi.

Iar Dragnea, cu această mega-condamnare a lui, care fix asta este, a funcţionat. Aici este o modă. Nu te ia pentru ce merită să te ia, te ia pentru două funcţionare, mizând pe faptul că dacă vorbeşti sau comentezi, atunci sabia lui Damocles, reprezentată de alte lucruri mai grave făcute, îţi poate tăia capul", a declarat Cozmin Guşă.

Liviu Dragnea rămâne în închisoare, după ce Tribunalul București i-a respins, joi, cererea de liberare condiționată. Cu o zi înainte, judecătorii rămăseseră în pronunțare. Ei nu au amânat decizia, așa cum a cerut avocata lui Liviu Dragnea, în contextul în care, în 14 iunie, Curtea de Apel București urmează să decidă dacă va fi mutat dosarul acesta la un alt tribunal. Dacă strămutarea va fi acceptată, decizia Tribunalului București nu va mai fi valabilă și o altă instanță va decide dacă Liviu Dragnea merită sau nu să fie eliberat.

Vezi și: Ce ar fi trebuit să facă Dragnea ca să fie liber astăzi? Toni Neacșu: Asta pare a fi fost CONDIȚIA