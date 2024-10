Diana Tache a observat că, în contextul discuțiilor despre candidatura lui Klaus Iohannis, se pune mult accent pe acest subiect, în detrimentul candidaturii deja validate a lui Nicolae Ciucă. Ea a sugerat că PNL ar trebui să se concentreze mai mult pe Nicolae Ciucă, în loc să discute despre posibila candidatură a lui Klaus Iohannis.

„De când a început balamucul ăsta cu candidatura lui Iohannis, noi nu mai vorbim de candidatura de care știm, validată, a lui Ciucă. Vorbim de posibila candidatură a lui Iohannis, care are încă serviciu.

Ce pretenții să aibă Partidul Național Liberal să-și ducă candidatul în turul II, să facă scor care să conteze în economia continuității stabilității pe următorii 10 ani la guvernare? Cum să facă ei, dacă eu despre Ciucă nu am mai auzit nimic?

De două săptămâni vorbim de cum se duce Iohannis, dacă se schimbă legea sau nu, după care, vine și îi ceartă pe Brătieni: „Ce-ați făcut, mă, ați schimbat legea?! Păi nu v-am cerut eu! V-ați aruncat voi așa?”. De unde ne spunea asta? De la New York. „Cu ce m-am dus la New York? Cu ce circul eu de 10 ani. În ultimul mandat am și secretizat, că nu trebuie să știe toată lumea cât mă costă pe mine", a spus Diana Tache.

„Este sinucidere curată pentru liberali!"

Diana Tache a criticat Partidul Național Liberal și consideră că este halucinant ca partidul să nu vorbească deloc despre candidatul pe care l-au votat recent. Ea susține că această abordare este „sinucidere curată” pentru liberali.

„Dincolo de asta, mie mi se pare halucinant că Partidul Național Liberal, de la care eu am pretenții, că așa am eu pretenții de la partidele mari și de la actorii politici importanți din țara asta, domne, nu mai vorbește nimeni despre candidatura lui Ciucă.

Eu sunt curioasă, astăzi, cât anume se dezbate, în media, despre găurile din teren, despre cu ce a plecat Iohannis la New York, cât a costat lenjeria, că știți că își schimbă în fiecare zi lenjeriile.

Să nu vorbești deloc de candidatul tău? Cel pe care l-ai votat la Congres acum trei săptămâni, cu surle și trâmbițe, și să vorbești despre posibila candidatură a lui Iohannis, și dacă va candida, unde va candida, la București, la Sibiu.... Așa ceva? Este sinucidere curată pentru liberali!", a spus Diana Tache la emisiunea „Miercurea Neagră" de pe DC News, DC News TV, Știri Diaspora.

