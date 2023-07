Godină, supărat la plajă. Spune că oamenii care "au vezica rezistentă, deşi beau 4 beri" şi "cară sacoşe termoizolante" sunt români. Răspunsuri acide de la internauţi

Godină scrie că românii de pe plajele din afara ţării "sunt gălăgioşi, se miră des, uşor şi, din nou, gălăgios", dar şi că "au vezica urinară foarte rezistentă și pot sta doar pe plajă și în apă de dimineața până seara, fără să aibă nevoie la toaletă, asta deși consumă 3-4 beri la halbă".

Marian Godină nu e mulţumit nici de subiectele abordate de românii de pe plaja unde se află şi el.

"Stând pe șezlong, românilor le iese spiritul antreprenor și exclamă: „bă, ce le merge ălora cu parapanta aia.” „Face aia ceva bani cu masajul ei.” „Îți iei trei ski-jeturi d-alea și le dai la închiriat, te-ai scos", a mai explicat el.

Şi, în final, acesta spune că îţi poţi da seama că oamenii de pe plajă sunt români pentru că "bărbaţii români sunt proaspăt tunşi, iar şlapii sunt noi", dar şi pentru că "târăsc sacoşe mari termoizolante".

Internauţii l-au taxat imediat: "Degeaba încerci să denigrezi românii"

"Degeaba încerci să denigrezi românii, oamenii sunt la fel peste tot, unii civilizați și cu bun simț, alții mai puțin civilizați și cu mai puțin bun simț. Diferența de comportament în diferite țări este dată de constrângerea legilor și de modul de aplicare a acestora. De aceea ai sa vezi peste tot in lume, oameni care în unele tări se comportă civilizat, iar în altele unde nu sunt constrânși de legi, sunt nişte mitocani de cea mai joasă speță. Neamțul e corect doar în țara lui, englezul este "lord" doar în G.B., olandezul are bun simț doar în Olanda... Am cunoscut mulți străini în foarte multe imprejurări și țări diferite și nu-ți pot da dreptate", i-a răspuns un bărbat în comentarii.

"Să mergi cu familia la mare, şi să cauţi like-uri şi să scrii baliverne, în loc să te relaxezi şi să laşi telefonul în sertar, arată defapt câte frustrări sunt acumulate într-un om! În sfârşit am motive intemeiate să Nu te mai urmăresc!", i-a transmis o femeie.

Un alt internaut i-a atras atenţia lui Marian Godină că şi alte ţări au uscăturile lor.

"Stai liniştit că nu e chiar aşa, toate popoarele au uscăturile lor.

Chiar ieri am fost în Reşiţa în parcul cu locomotive vechi. Erau o grămadă de oameni care vizitau parcul şi făceau fotografii.

Printre ei şi un grup de nemţi (vorbeau germană). Deşi în parc sunt o grămadă de semne cu "interzis căţăratul pe locomotive", singurii care s-au căţărat pe ele au fost câteva persoane din grupul de nemţi, mai exact vreo 3 doamne trecute de 50 ani. Bineînţeles că le-am atras atenţia în limba engleză că nu este voie să se caţere pe locomotive şi am primit nişte răspunsuri cu nişte cuvinte gen "șaize" şi "așloc".

Civilizaţi nemţii ăştia", i-a spus bărbatul lui Godină.

