Godei ar fi vrut să extindă azilele în clădirea unei foste ferme de vaci. Chirieac: Fără complicitatea autorităților, cu siguranță nu se puteau desfășura acele atrocități

În comuna Movilița, din județul Ialomița, Ștefan Godei deține o baltă de pescuit, unde oamenii plătesc o taxă pentru a-și urma pasiunea. Afacerea prosperă este trecută pe numele soției.

Se pare că din aceste azile de bătrâni, din afacerea cu balta de pescuit și din restaurantul pe care le deține împreună cu familia, Godei ar fi câștigat nu mai puțin de 3,2 milioane de euro, doar în ultimii 2 ani de zile, potrivit informațiilor România TV.

Lângă balta de pescuit se află o fostă fermă de vaci, care nu mai are o activitate în prezent. Acolo, Ștefan Godei voia să facă un alt cămin de bătrâni, potrivit informațiilor aceleiași surse.

Totodată, acesta voia să cumpere și 3 corpuri de clădire, proaspăt renovate, cu 150 de camere, care aparțin unei facultăți. Acolo și-ar fi dorit să cazeze sute de bătrâni, pentru că azilele pe care le deținea în prezent erau supraaglomerate. Anchetatorii găsiseră acolo și situații în care locuiau 5 bătrâni, într-o singură cameră.

Bogdan Chirieac: Autoritățile nu se întâmplau fără complicitatea autorităților statului

Analistul politic Bogdan Chirieac a intervenit, prin legătură telefonică, în programul știrilor România TV, unde a declarat că o relație de complicitate dintre autorități și proprietarii azilelor este greu de nerecunoscut.

„Dacă nu era și o complicitate a autorităților, cu siguranță nu se puteau desfășura acele atrocități, care au fost încontinuu reclamate de vecini, de aparținători, de diferite instituții, de ONG-uri, de articole în presă. Toate lucrurile astea erau arhicunoscute. Da, exact cum spuneți dumneavoastră, ancheta ar trebui să lămurească lucrurile. În opinia mea, situația nu mai are de a face cu orașul Voluntari, cu doamna Firea, cu domnul Pandele. E o situație care urcă către vârful Guvernului și se duce de la nivel local la nivel central.

Premierul Ciolacu are o sarcină imposibilă: să redreseze situația atât pentru partidul, cât și pentru Guvernul său. Nu are nicio vină, a venit la putere acum câteva zile, în acest Guvern, dar ceea ce s-a întâmplat în Voluntari a afectat sigla Partidului Social Democrat. Persoane mai în vârstă, persoane care au construit această țară pe care o administrăm noi astăzi sunt tratate monstruos. Ciolacu a redresat imaginea partidului după plecarea Vioricăi Dăncilă, a câștigat alegerile, iar acum se confruntă cu o problemă uriașă. Are o misiune imposibilă, vă spun”, a declarat Bogdan Chirieac.

Analistul politic a vorbit și despre susținerea pe care Gigi Becali o afișează pentru cei doi fini ai lui:

„L-am auzit și pe domnul Becali, o persoană cu credibilitate mare, încercând și el să salveze imaginea celor doi - doamna Firea și domnul Pandele. Le-a dat și un sfat bun, acela să nu mai iasă în presă, pentru că tot ceea ce spun ei, în apărarea dânșilor, de fapt se întoarce împotriva lor, mai ales în acest șuvoi uriaș de dovezi, din care rezultă că l-au cunoscut pe Godei, care făcea multe afaceri, greu de realizat fără o acoperire de la nivel mai înalt. Dacă Gabriela Firea recunoștea că l-a cunoscut, dar explica că nu avea nicio idee despre ceea ce face el în azile... era altă poveste. Dar ea a spus că nu îl cunoaște”.

