Glume pe Instagram după ce Will Smith l-a pălmuit pe Chris Rock

Actorul Will Smith, care a câştigat premiul OSCAR pentru cel mai bun actor în rol principal, a avut şi un moment mai puţin fericit la eveniment. Acesta l-a pălmuit pe actorul Chris Rock, care prezenta unul dintre premii, pentru o glumă la adresa soţiei sale. După acest moment, au apărut numeroase glume.

Cu câteva secunde înainte să prezinte premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj documentar, Chris Rock a ironizat-o pe Jada Pinkett Smith, spunându-i că abia aşteaptă să o vadă jucând în continuarea filmului „G.I. Jane”, un lungmetraj regizat de Ridley Scott în 1997 şi în care rolul principal a fost jucat de Demi Moore.

Will Smith a reacţionat imediat în urma acelei glume, a urcat pe scena galei Oscar şi l-a pălmuit pe Chris Rock, apoi s-a întors la scaunul său din sală.

Mulţi dintre cei aflaţi în sală au părut uluiţi de altercaţie. Diddy a fost următorul prezentator în timpul ceremoniei, unde a apărut pentru a prezenta celebrarea a 50 de ani de la lansarea filmului „Naşul”. Diddy a abordat situaţia spunând: „Will şi Chris, vom rezolva asta ca în familie. Acum mergem mai departe cu dragoste", a spus el.

„Vreau să cer scuze Academiei", a spus Will Smith în lacrimi, după ce a primit premiul Oscar pentru „cel mai bun actor în rol principal” pentru rolul din „King Richard". "Dragostea provoacă lucruri nebuneşti”, a mai spus acesta.

Glume după momentul cu Will Smith

Pe contul de Instagram „Memorabil” au fost publicate mai multe glume:

EXCLUSIV DCNews / Premiile Oscar 2022. Irina Margareta Nistor, analiza principalelor momente. Actorul care a fost omis la premii: A demonstrat cât e de mare

Criticul de film Irina Margareta Nistor a analizat, în exclusivitate pentru DC NEWS, principalele momente de la decernarea Premiilor Oscar.

CODA a câştigat premiul pentru cel mai bun film, deşi la casele de pariuri favorit era "The Power of The Dog", al lui Jane Campion.

"Nu a câştigat neapărat în dauna lui The Power of the Dog, ci mai degrabă în câştigul publicului. Nu e nici surpriză, diferenţa era la limită la casele de pariuri. Pe de altă parte, CODA avea toate datele necesare şi era mai tulburător decât celălalt, în sensul că într-adevăr crea emoţie. Era regizat tot de o femeie, dar a avut şi persoane cu deficienţe de auz. Însă totul a fost ambalat într-o formă mai umană", a declarat Irina Margareta Nistor.

Deşi The Power of the Dog a câştigat doar un Oscar, pentru regie, criticul de film consideră că această distincţie este mai importantă decât, spre exemplu, cele şase premii Oscar cucerite de Dune.

"E un premiu foarte mare cel pentru cel mai bun regizor. Aşa se măsoară succesul la Oscar. Cred că cele şase Oscaruri ale lui Dune fac cam cât cel câştigat de Jane Campion", a mai spus ea. Continuarea, AICI!

