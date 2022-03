Gică Hagi, mâhnit din cauza războiului. Tiradă la adresa lui Putin: Cât vrei? Ce vrei? De ce intri la mine în casă?

”Acum cu toţii ne dăm seama ce bine e să ai pace, să fie linişte, pentru că nimeni din lume nu îşi doreşte acest lucru (n.r. război), pentru că pentru mine ar fi fundamental şi îmi doresc să se oprească cât mai repede, pentru că toată lumea pierde.

Toată lumea pierde şi zic si eu 'stop'! Şi cât mai repede să facă să se înţeleagă între ei, că sunt multe interese şi mulţi bani la mijloc şi de aici vin toate probleme în societate în momentul de faţă.

De la interse mari şi bani foarte mulţi şi nu ne mai săturăm. Cei care s-au dus acolo ar trebui să-i oprească, nu noi, noi ceilalţi suntem mici, cei mari, care sunt mari şi care au putere şi informaţii şi ştiu ce să facă, să o facă repede", a spus Gică Hagi, la conferința de presă de la finalul meciului Universitatea Craiova-Farul, scor 1-0.

"Cât vrei? Ce vrei? De ce intri la mine în casă?"

"Vrem pace şi linişte, sport, cultură, sănătate, viaţă frumoasă. Nu putem să trăim cu bombe şi cu ce vedem, asta nu poate să existe, nu îmi vine să cred, în fiecare zi nu îmi vine să cred, sunt şocat.

Opriţi-vă şi să ne bucurăm cu toţii de sănătate şi de linişte şi să fie pace pe Pământ, că aşa toată lumea o să piardă. Eu nu ştiu ce e în mintea celor care atacă, care pornesc un război, ce gândesc ei.

Nu se satură cu ce au? Nu le ajunge? Cât vrei? Ce vrei? De ce intri la mine în casă, vrei şi casa mea, şi a lui ăla, şi a lui ăla, dar cât vreţi? Nu vă săturaţi câţi bani aveţi?

Câtă putere aveţi... nu vă săturaţi? Şi mă gândesc la toată populatţa din Ucraina, la tot ce s-a întâmplat.

Cât trăim şi avem ochi, să fie bine, nu să stăm în... săracii de ei. Dar din păcate eu sunt mic, ce am zis eu nu cred că se ia în seamă”, a mai spus Hagi, conform Digisport.ro.

După meciul cu FCSB, Hagi a fost aproape singur la conferinţa de presă

"Am venit din respect pentru televiziune, pentru că așa sunt eu educat, dar îmi pare rău că aveți lipsă de educație, de respect și nu e nimeni la conferința de presă. Îmi pare rău, astea sunt cuvintele mele. Am vrut să vorbesc, sunt fericit că am am câștigat. Nici nu pot să am cuvinte. Aici s-a ajuns, am mai pățit-o la Botoșani și la Sepsi.

Am tăcut din gură, dar văd că trebuie să se întâmple așa ceva. Din păcate, e mulțimea, toată. Din păcate, e lipsă mare de respect, dar trebuie să mă obișnuiesc, trebuie să merg înainte. Doar vă transmit că suntem fericiți că am făcut un meci mare și am câștigat. Mulțumesc!", a declarat Gică Hagi după victoria cu FCSB, scor 2-0.

