Găini "Dual Mode" - parte a unui proiect în valoare de 200 de milioane de dolari finanțat de Fundația Gates

Fondul de Dezvoltare de Stat din Qatar și Fundația Gates vor investi împreună până la 200 de milioane de dolari în următorii doi ani pentru a ajuta fermierii din țările în curs de dezvoltare să se adapteze la schimbările climatice.

Parteneriatul, anunțat duminică la o conferință în statul din Golful Arab, urmărește introducerea metodelor și tehnologiilor „agriculturii adaptative” în comunitățile dependente de climă, atât pentru hrană, cât și pentru venituri, în special în Africa subsahariană .

Mark Suzman, CEO al Fundației Gates, în anunțarea parteneriatului, a spus că „încercăm să ajutăm comunitățile să facă față realității schimbărilor climatice și, într-un fel, să le ajutăm să evite daunele viitoare”, ceea ce le poate face comunitățile și mai sărace .



Unul dintre exemplele de dezvoltare pentru parteneriat va fi crearea de găini ”dual-mode”, adică crescute atât pentru aprovizionarea cu carne, cât și pentru ouă. Puii ”adaptabili ” ar ajuta femeile cu venituri mici care conduc microferme de păsări în anumite părți ale Africii. Găinile ar rămâne productive în multiple condiții climatice, adaptându-se la ele potrivit RaiNews.



"Schimbările climatice au loc deja. Observăm deja secete și inundații mai frecvente, condiții meteorologice mai puțin previzibile", a spus Suzman. Fundația Bill și Melinda Gates, o organizație non-profit de reducere a sărăciei și a inegalității, va finanța parteneriatul cu Fondul de Dezvoltare a Statului Qatar cu 50%.

Qatar Fund for Development and its strategic partner Bill & Melinda Gates Foundation @GatesMiddleEast launch its new initiative "Nanmo: A partnership for adaptation, access, and growth."#DohaForum2022 #منتدى_الدوحة_2022 pic.twitter.com/oTDoih6iR9