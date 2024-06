Gafă majoră a ucrainenilor înaintea meciului cu România. Au încurcat tricolorul cu drapelul Belgiei / foto în articol

Tricourile purtate de cele două selecționate la meci ar trebui să aibă drapelele celor două națiuni imprimate pe centru. Steagul Ucrainei a fost imprimat cu succes, însă steagul României a fost confundat cu cel al Belgiei, potrivit The Sun.

Există o oarecare similitudine între cele două steaguri, deoarece ambele au dungi galbene și roșii. Problema este că a treia culoare a României este albastru, iar a Belgiei este negru. În imaginea postată de Federația Ucraineană de Fotbal, în locul drapelului românesc a fost imprimat drapelul Belgiei.

„Cineva de la Federația Ucraineană de Fotbal a imprimat steagul Belgiei pe tricourile echipei pentru meciul de astăzi de la Munchen. Singura problemă este că Ucraina joacă astăzi cu România”, a scris un internaut.

„Sperăm că cineva poate cumpăra vopsea în ultimul moment pentru a rezolva problema”, a scris un alt internaut.

Un altul a adăugat: „Penibil”.

În final, fotografia a fost înlocuită, însă între timp a ajuns să se viralizeze și pe alte rețele de socializare, precum X și TikTok.

Meciul din Grupa E a început la ora 16:00 - VEZI AICI.

Ukraine v Romania / Belgium



A kit-room error ahead of todays game.

Ukraine’s shirts appear to have accidentally had the wrong flag match detail applied; Belgium not Romania



Will this be fixed in time for kick off?! pic.twitter.com/Qy7zZkCRqf