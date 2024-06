Gabriela Firea, prima reacție după închiderea urnelor / Mesaj pentru Nicușor Dan / video

Gabriela Firea a fost întrebată dacă rezultatele ar fi arătat altfel în cazul în care ar fi existat un candidat comun al alianței PSD-PNL. Aceasta a afirmat că rezultatul ar fi fost diferit, subliniind că procentele au fost fragmentate.

„Și dacă e să adunăm cifrele, normal că era altul rezultatul. S-au fărâmiţat aceste procente, după cum puteți să vedeți și dumneavoastră.”, a spus Gabriela Firea.

Mesaj pentru Cristian Popescu-Piedone

Întrebată dacă are un mesaj pentru Cristian Popescu-Piedone, ținând cont că nu a vrut să stea de vorba cu aceasta atunci când ea a spus că ar trebui să discute, Gabriela Firea a spus că a desfășurat o campanie corectă și bazată pe soluții, fără a jigni pe nimeni.

„Sincer, singura afirmație pe care pot să o face este aceea că eu am făcut o campanie corectă, bazată pe soluții, nu am jignit pe nimeni și, din păcate, ceilalți contracandidați, domni, de dimineață până seara mă atacau pe mine ca și cum eu eram primarul în funcție și eu trebuia să fac bilanțul guvernării locale. Așa au găsit ei de cuviință, și cu fraze foarte urâte, și anumite expresii de la periferia vocabularului.

Eu am făcut o campanie curată, bazată pe soluții, pe idei, ce am lăsat la Primărie, ce vreau să continui și ce proiecte noi am. Dacă campania mea a fost prea serioasă, prea sobră, nu am cântat, nu am dansat, nu am vorbit urât, nu am spus cuvinte atractive care să creeze titluri. Poate a fost o campanie prea serioasă, profesionistă, și, din acest punct de vedere, poate nu am ajuns cu această campanie serioasă la toți bucureștenii, cu acest mesaj. Asta este situația.", a spus Gabriela Firea.

Mesaj pentru Nicușor Dan

Gabriela Firea i-a transmis lui Nicușor Dan să aibă un mandat mai dinamic și transparent, deoarece bucureștenii merită o administrație mai eficientă.

„Dacă va rămâne scorul același, nu neapărat ca cifre, dar aceeași ierarhie, mesajul ar fi acela să aibă un mandat ceva mai dinamic, mai transparent și să lucreze într-un ritm mai rapid pentru că bucureștenii merită ca administrația să fie mai aproape de oameni.”, a spus Gabriela Firea.

Cum vede colaborarea cu Nicușor Dan în viitor

„În funcție de proiectele pe care le va propune pe ordinea de zi. Sper că în acest mandat, dacă va fi să continue la Primărie, să nu îi mai blocheze pe primarii de sectoare pentru că proiectele acestora sunt vitale pentru Capitală și să aibă un ritm de lucru mai alert.", a spus Gabriela Firea.

