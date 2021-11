Gabriel Cotabiță, după episodul în care a fost la un pas să moară: "Mihai Constantinescu n-a avut norocul meu. Bine că mi s-a întâmplat la sala de fitness"

Gabriel Cotabiță a suferit în 2015 un accident vascular care l-a ținut în comă aproximativ o lună. Artistul povestește că marele său noroc a fost proprietarul hotelului de care aparținea sala de fitness, care a știut să-i acorde primul ajutor până la sosirea Ambulanței.

"Eu merg în continuare la sală, dar nu mai pot să mă duc acolo pentru că este foarte departe. Acum am un loc de gimnastică foarte apropiat de casă. Nu fac ce făceam, dar fac mișcare. Nu are nici o legătură cu sala. S-a întâmplat acolo și bine că s-a întâmplat acolo, pentru că dacă se întâmpla acasă, nimeni n-ar fi știut ce să facă și atunci automat puteam să ajung mult mai rău. Ăsta a fost marele meu noroc, că am ajuns acolo și acolo era cineva care a știut ce să facă: patronul hotelului a știut ce să facă, mi-a făcut respirație gură la gură până a venit Salvarea și m-a ținut în viață. Ce i s-a întâmplat lui Mihai Constantinescu i s-a întâmplat tocmai din cauza faptului că nu au știut ce să-i facă. Biata femeie de lângă el, care săraca nu are nici o vină, dacă reușea să-i facă respirația care trebuia la momentul potrivit, poate nu se întâmpla ce s-a întâmplat," a povestit Gabriel Cotabiță în cadrul emisiunii moderată de Gabriela Bârzilă la Antena 3.

Gabriel Cotabiță s-a lăsat singur de condus după ce a realizat că nu mai are reflexe

Accidentul vascular și apoi starea de comă par sa-i fi lăsat urme lui Gabriel Cotabiță. Acesta povestește că s-a lăsat singur de condus după ce a constatat că nu mai are reflexe.

"Eu am fost un om care n-a avut niciodată excese: nu am băut alcool, nu beau nici acum, nu mai fumez. M-am lăsat de fumat acum 5 ani, imediat după acel accident. Eu aveam în casă cinci cartoane de țigări nedesfăcute. Am încercat să și conduc, dar nu mai am reflexe. Nu mai vreau să conduc, nu mai merge, mi-a fost frică la volan și atunci am zis că nu se poate să mai conduc. Eu am făcut toată Europa pe roți, dar acum nu mai pot. Puteam să fiu într-un scaun cu rotile și uite că nu sunt. Nimeni nu se aștepta să fiu altfel, dar așa a vrut "șefu'" că mai am de făcut multe," a mai spus Cotabiță.