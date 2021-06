Gabonul, prima țară africană plătită pentru protejarea pădurilor

Conform BBC, Gabonul a devenit prima țară din Africa ce va primi bani pentru a reduce emisiile de carbon prin protejarea pădurii sale tropicale. Inițiativa Central Africană pentru Păduri (Cafi), organizație susținută de ONU, a oferit prima tranșă de 17 milioane dolari din pachetul de peste 150 milioane dolari asupra căruia s-a negociat în anul 2019.

În jur de 90% din suprafața Gabonului este acoperită de păduri, iar această situație ajută țara să capteze mai mult dioxid de carbon decât emite prin industriile domestice. Pădurile tropicale sunt o parte vitală a absorbirii acestor emisii ale omenirii care accelerează schimbările climatice și, în același timp, încălzirea globală.

Gabonul a reușit să arate că și-a redus cantitatea de defrișare, dar și emisiile de dioxid de carbon, între 2016 și 2017 în comparație cu decada trecută. Drept rezultat, Norvegia a plătit Gabonului 17 milioane dolari, prin Cafi, bazându-se pe o formulă care are legătură cu cantitatea de dioxid de carbon care ar fi fost eliberată dacă defrișările continuau. Restul de bani din suma de 150 milioane dolari urmează să fie plătită în anii următori.

Chiar dacă prima plată reprezintă doar 0,1% din produsul intern brut (PIB) al Gabonului, ministrul Pădurilor, Lee White, a spus că vorbim despre un prim pas extrem de important pentru viitor.

Norvegia a validat sistemele Gabonului de monitorizare a defrișărilor și emisiilor de carbon care ar putea fi folosite pentru ca țările cu venituri mari să plătească această națiune pentru eforturile de a conserva resursele, a adăugat ministrul.

Gabon is first African country paid to protect its rainforest https://t.co/GEKKZXcIsQ