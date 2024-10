Imaginile zilei cu teroristul Sinwar, într-un tunel din Gaza, înaintea atacului din 7 octombrie / video

Armata israeliană a difuzat sâmbătă o înregistrare video în care îl arată pe liderul Hamas, Yahya Sinwar, într-un tunel din Fâşia Gaza, cu câteva ore înainte de atacul efectuat de mişcarea islamistă palestiniană împotriva sudului Israelului din 7 octombrie 2023, informează AFP.



Aceste imagini îl înfăţişează pe Sinwar, pe soţia sa şi pe cei doi băieţi, mergând în acest tunel în care liderul pare să stocheze provizii înainte de atacul fără precedent asupra teritoriului israelian.



"Puteţi vedea cum Sinwar şi familia sa fug într-un complex subteran situat sub casa lui în seara zilei de 6 octombrie, cu doar câteva ore înainte de teribilul masacru", a declarat purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, contraamiralul Daniel Hagari, într-o conferinţă de presă.



"Ei rămân singuri ore în şir. Sinwar şi fiii săi urcă şi coboară cu mâncare, apă, perne, un ecran TV cu plasmă, saltele şi alte lucruri pentru un lung sejur, a adăugat el.



Sinwar, considerat arhitectul atacului din 7 octombrie 2023, a creat "o fortăreaţă subterană în oraşul său Khan Younes", în centrul Fâşiei Gaza, "de unde a dat ordinul de lansare a atacului", a spus purtătorul de cuvânt israelian.



În februarie, armata israeliană a descoperit complexul, care includea "duşuri, toalete, bucătării, paturi, uniforme, seifuri, mulţi bani în numerar, documente şi alte informaţii", a adăugat el.



Liderul Hamas, care a evitat în mai multe rânduri să fie capturat, s-a refugiat apoi la Rafah, în sudul enclavei palestiniene, într-un spaţiu subteran din districtul Tel al-Sultan unde, potrivit contraamiralului Hagari, avea în special hrană şi "mijloace de comunicare.



El a fost localizat în Tel al-Sultan datorită unei probe ADN pe o batistă pe care a folosit-o şi această ascunzătoare se afla la aproximativ o sută de metri de un tunel unde au fost găsite cadavrele a şase ostatici la sfârşitul lunii august, potrivit purtătorului de cuvânt israelian.



Yahya Sinwar se deplasa între Khan Younes şi Rafah printr-o vastă reţea subterană construită de Hamas, era însoţit de bodyguarzi şi avea documente, arme şi bani la el, a continuat Hagari.



Armata şi-a continuat vânătoarea la suprafaţă şi în subteran la Khan Younes şi Rafah, "cu scopul de a-l izola pe Sinwar până când acesta făcea o greşeală", a subliniat oficialul israelian.



Yahya Sinwar a fost declarat mort joi de autorităţile israeliene, el fiind ucis cu o zi înainte în Rafah de focurile de armă ale militarilor şi de obuzele de tancuri.



Autopsia a stabilit că Sinwar a fost ucis după ce a fost împuşcat în cap, potrivit New York Times.



Pentru contraamiralul Hagari, "aceasta este de fapt prima dată când Sinwar, care se ascundea în subteran, s-a confruntat cu trupele în Gaza".



Armata israeliană a difuzat totodată un alt videoclip care arată un tanc israelian trăgând într-o clădire în care, potrivit contraamiralului Hagari, se refugiase liderul mişcării islamiste.



Hamas a criticat declaraţiile purtătorului de cuvânt al armatei israeliene, pe care le-a calificat drept "minciuni flagrante şi o încercare disperată de a salva onoarea armatei sale învinse".



Yahya Sinwar a fost ucis "în timp ce conducea cea mai mare bătălie din istoria poporului palestinian", a declarat gruparea într-un comunicat.



Sinwar nu mai fusese văzut în public de la începutul războiului din Gaza, declanşat de atacul Hamas din 7 octombrie 2023. Vânat de armata israeliană, el a fost numit lider politic al Hamas după moartea lui Ismail Haniyeh, ucis la 31 iulie la Teheran, un asasinat atribuit Israelului.



Moartea sa reprezintă o lovitură grea pentru Hamas, o organizaţie militară piramidală şi ultraierarhică înainte de 7 octombrie, dar decapitată şi foarte slăbită după mai bine de un an de război.

#Israel shares new video of the late #Hamas terrorist leader Yahya Sinwar in a tunnel with his family just before the October 7 massacre stockpiling goods, including a TV. Additional documentation of his killing is in the second video as well as a photo of the tunnel in Tel… pic.twitter.com/hPiC1otBhr