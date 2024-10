FC Barcelona, parteneriat cu Coldplay. Suma colosală plătită de un fan pentru 20 de tricouri

Acest tricou va avea logo-ul trupei britanice Coldplay, iar numai 1.899 de exemplare vor fi disponibile pentru fani. Designul acestui tricou a stârnit un val de entuziasm în rândul suporterilor pasionați ai echipei catalane.

Potrivit publicației spaniolă Post United, un fan al FC Barcelona a decis să-și exprime sprijinul față de echipă și de noul parteneriat artistic printr-o achiziție impresionantă.

Într-o înregistrare video, fanul a fost surprins umplând pungi întregi cu tricouri Coldplay, fiecare la prețul de 399 de euro. În total, fanul a reușit să cumpere aproximativ douăzeci de tricouri, plătind o sumă colosală de 8.000 de euro.

FC Barcelona a subliniat că banii obținuți din vânzarea acestor tricouri vor fi direcționați către un proiect derulat de Agenția ONU pentru Refugiați în colaborare cu fundația clubului.

Este de remarcat că nu este prima oară când sponsorul FC Barcelona, Spotify, personalizează tricourile echipei pentru un eveniment special. În trecut, logo-uri ale unor artiști de renume precum Karol G, Rolling Stones, Rosalía și Drake au fost integrate în designul tricourilor, aducând un aer inovativ pentru fanii echipei.

Coldplay, una dintre cele mai cunoscute formații de rock alternativ din lume, a fost fondată în Londra, Regatul Unit, și este compusă din Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman și Will Champion. Cu un impact semnificativ asupra muzicii contemporane, trupa a reușit să vândă peste 50 de milioane de albume de-a lungul carierei sale.

Formația a câștigat recunoaștere internațională cu hitul „Yellow”, lansat odată cu albumul de debut, Parachutes (2000), care a fost nominalizat la Mercury Prize. Succesul a continuat cu A Rush of Blood to the Head (2002), un album apreciat de critici, câștigând titlul de Albumul Anului din partea revistei NME. În 2005, trupa a lansat X&Y, care a fost, de asemenea, bine primit de public și critici.

Coldplay a colaborat cu producătorul Brian Eno pentru realizarea celui de-al patrulea album, Viva la Vida or Death and All His Friends, apărut în 2008. Acest album a adus formației două premii Grammy, inclusiv pentru Cel mai bun album rock al anului, iar single-ul „Viva la Vida” a fost recunoscut ca fiind Cântecul anului 2008.

Materialele inițiale ale Coldplay au fost adesea comparate cu cele ale unor artiști precum Jeff Buckley, U2 și Travis. De-a lungul carierei, trupa a fost influențată de o varietate de muzicieni, de la Echo and the Bunnymen și George Harrison, la Johnny Cash și Kraftwerk.

