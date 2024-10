Bonul de la supermarket duce la un consum uriaș de hârtie și distruge mediul. Austria a găsit o opțiune mai ecologică

Din 2016, o lege prevede că toate achizițiile și plățile din Austria trebuie să fie însoțite de un bon de cumpărături. Recent, Heute a raportat despre o gelaterie care folosește 80 de kilometri de hârtie în fiecare an pentru bonurile fizice. Cu toate acestea, conform operatorului de gelaterie Charly Temmel, 90% dintre clienți ar spune că nu au nevoie de chitanță, dar aceasta trebuie tipărită datorită legii din 2016, potrivit Heute.

Facturare direct pe telefon

Retailerul SPAR pune acum la dispoziția cumpărătorilor o opțiune mai ecologică, de facturare pe telefon, care va aduce cu siguranță o contribuție pozitivă la mediu. În plus, nu este necesară înregistrarea sau furnizarea de informații personale. După ce este descărcată gratuit, aplicația pune la dispoziția cumpărătorilor jetoane de reducere și vouchere online.

Dar aplicația SPAR are o altă funcție grozavă. Aceasta dispune de un buton care setează afișarea digitală a facturilor în aplicație. Tot ce trebuie să facă un cumpărător este să scaneze codul de bare la casă de fiecare dată când face o achiziție. Toate chitanțele pot fi apoi găsite în fila „Facturi”.

Impact mare asupra mediului

La sfârșitul lunii august, secretarul de stat Claudia Plakolm, de la ÖVP, partidul condus de Karl Nehammer, și secretarul general al Asociației Economice, Kurt Egger, s-au pronunțat în favoarea unei schimbări pentru sume mici.

În consecință, în viitor se va putea renunța la tipărirea chitanțelor pentru sume sub 30 de euro.

„Pentru chitanțele sub 30 de euro, acest lucru are ca rezultat un consum anual de hârtie de aproape 3.000 de tone de lemn pe an. Acest lucru poluează mediul și costă companiile bani inutili”, a explicat secretarul general Kurt Egger.

