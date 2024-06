Franța, în pragul unui ”război civil”. Analistul politic Bogdan Chirieac: Multă lume a încercat să ignore acest fapt. Macron are mare dreptate

„Extremiștii vor obține un procent important, impresionant, dar nu vor conduce Franța fiindcă în momentul acela, dacă se întâmplă așa ceva, veți avea, nu Austria, care e condusă de un partid extremist, cancelarul Nehammer e foarte, cum s-ar spune, cât se poate de extremist și vedeți ce face. Acum, noi am văzut mai mult ce face fiindcă ne-a privit direct, dar Franța nu este Austria, să știți, Franța este principala putere europeană alături de Germania în momentul acesta. Dacă ea se duce în zona extremistă... și, atenție, e un alt tip de extremism decât Georgia Meloni care a intrat pe zona de naționalism, pe zona de stop migrației, migrația deranjează foarte mult națiunile europene, ăsta este adevărul.

Extremismul în Europa

Multă lume a încercat să ignore acest fapt, această realitate, și consecințele le vedem în recrudescența fără precedent a extremismului în Europa. Dar, dacă zona Le Pen se duce în această direcție, atunci nu știu unde merge Uniunea Europeană. Deci, aici Emmanuel Macron are mare dreptate, la modul că Franța intră aproape în epoca războiului civil, e adevărată, mai ales că francezii se bat, se luptă. (...) Coroborat cu AfD-ul în Germania, AfD-ul care are lozinci n*ziste, Alternativa pentru Germania are lozinci n*ziste, deci, nu la stânga, nu la dreapta. AUR, la noi, e un partid populist, nici nu mai e demn de titlul de extremist (n.r. în comparație cu mențiunile anterioare)”, a declarat Bogdan Chirieac la B1 TV.

