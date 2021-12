Fotografia publicată de Pele, de Crăciun, după externarea din spital

Pele, legenda fotbalului brazilian, a apărut zâmbitor într-o fotografie de Crăciun publicată sâmbătă pe Twitter, la câteva zile după externarea sa din spitalul în care a urmat o chimioterapie pentru un cancer de colon, la Sao Paulo, informează AFP, conform Agerpres.

'Astăzi, sper să aveţi momente de iubire, pace şi unire, la fel ca mine. Crăciun fericit, prieteni', a scris fostul fotbalist, în vârstă de 81 ani, alături de soţia sa, Marcia Aoki, în faţa unui brad înconjurat de cadouri.

Presa locală a relatat că Pele şi-a petrecut Crăciunul la locuinţa sa din Guarauja, pe ţărmul oceanului Atlantic, în statul Sao Paulo.

Hoje eu espero que vocês estejam vivendo momentos de amor, paz e união, assim como eu. Feliz Natal, meus amigos.



//



Todas I hope you are living moments of love, peace and unity, just like me. Merry Christmas my friends. pic.twitter.com/dNsJFdMlDN