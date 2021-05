Fostul CEO al celei mai mari bănci falimentare din istorie prevede o nouă criză financiară pe modelul 2008

Conform CNN, sunt spusele lui Kerry Killinger, CEO al Washington Mutual din 1990 până în septembrie 2008. Acesta a fost dat afară de la bancă cu câteva săptămâni înainte de falimentul acesteia, după ce mai multe împrumuturi imobiliare au eșuat.

WaMu (Washington Mutual, n.r.) a fost una mai multe companii financiare care s-au prăbușit în criza financiară de deceniul trecut, însă valoarea de 300 miliarde dolari în active îi rezervă titlul de cea mai mare bancă prăbușită vreodată. JPMorgan Chase a cumpărat-o pentru doar 1,9 miliarde dolari.

În Statele Unite ale Americii, criza financiară din 2008 a dus la un val de măsuri federale care aveau ca scop să evite o nouă catastrofă de amploarea celei de acum 13 ani. Partea bună este că băncile de top nu mai sunt la fel de ușor de dărâmat ca atunci. „Băncile au acum o cotă de piață mai concentrată și sunt mult mai precaute. Însă, sănătatea industriei este în stare bună, veniturile sunt suficiente, iar supravegherea este puternică. Nu îmi faci griji aici”, a transmis Killinger, pentru CNN.

După ce valoarea imobiliarelor a crescut din nou, Killinger se îngrijorează despre faptul că dobânzile de 0% au generat manii despre alte active, cum ar fi criptomonedele, token-urile non-fungibile (NFT), bursa de acțiuni alimentată de meme, etc.

„Bulele de astăzi sunt mai mari în mai multe categorii, nu doar în imobiliare. Politica federală de a da dobânzi mici a fost bună pentru revenirea din criză a fost bună, însă are și consecințe nedorite”, a transmis Killinger. „Economia continuă să se îmbunătățească. Este vremea ca federalii să înceteze cu pachetele de stimul și să permită creșterea dobânzilor la depozite bancare”.

