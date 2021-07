Florin Cîțu: Voi susține orice soluție care merge în direcția desființării SIIJ

Premierul Florin Cîţu a declarat marţi că va susţine orice soluţie de desfiinţare cât mai rapidă a Secţiei speciale pentru anchetarea magistraţilor, punctând că este important ca aceasta să nu poată fi contestată la Curtea Constituţională.



El a afirmat că discuţia din coaliţie asupra noii propuneri de desfiinţare a Secţiei speciale, prezentată de ministrul Justiţiei, Stelian Ion, a fost doar una politică, fără experţi.



"E complicat să te pronunţi. (...) Orice soluţie care merge în direcţia desfiinţării SIIJ cât mai rapid este o soluţie pe care o voi susţine. Ştiţi foarte bine că am fost foarte rapid în şedinţa de Guvern să desfiinţăm SIIJ prin proiect de lege, este acum în Parlament, eu sunt deschis să văd toate variantele, dar trebuie o decizie unanimă. (...) Din punctul meu de vedere este important să ne uităm la ceea ce am făcut până acum şi este clar că vreau să avem o soluţie care să nu poată să fie contestată la CCR", a declarat premierul la Parlament.



Cîţu a susţinut că discuţia din coaliţie pe acest subiect a fost una bună şi că s-a înregistrat progres.



"Eu zic că a fost o discuţie foarte bună. Văd progres. Aşa cum am spus şi săptămâna trecută, e bine că membrii coaliţiei evaluează strategia, avem acelaşi obiectiv de a desfiinţa SIIJ. Ne uităm la strategie cum să facem acest lucru. (...) Eu vreau să mă uit la partea bună. Am stat la aceaşi masă, am discutat, fiecare şi-a spus părerea. Obiectivul este desfiinţarea SIIJ. Bineînţeles că sunt discuţii şi acum ne gândim la strategie. Le-am spus colegilor că trebuie responsabilitate şi curaj, să ne asumăm o strategie, poate că ceea ce am făcut până acum nu a fost cea mai bună strategie, mergem mai departe, dar trebuie responsabilitate şi curaj", a afirmat el, potrivit Agerpres.

Desființarea SIIJ. Stelian Ion vine cu o nouă variantă

Ministrul Justiţiei, Stelian Ion, a anunţat că va prezenta, marţi, coaliţiei de guvernare o nouă variantă privind desfiinţarea Secţiei de investigare a infracţiunilor din Justiţie (SIIJ), precizând că este o chestiune care ţine mai degrabă de procedură.



"Nu e vorba despre o opinie, ci de o aşteptare legitimă, aceea de a ajunge la o soluţie pentru desfiinţarea SIIJ. (...) Ar fi o nouă propunere de text care să fie prezentat coaliţiei pe acest proiect. Deocamdată nu am făcut-o publică. Nu e un mare secret, dar aş vrea să o discutăm în coaliţie", a declarat ministrul, înaintea şedinţei care are loc la Palatul Parlamentului.



Potrivit lui Stelian Ion, este vorba despre o variantă care să asigure şi celor "care doresc o garanţie suplimentară pentru magistraţi această solicitare".

Faptele de corupție vor rămâne în jurisdicția DNA





"Nu este un filtru, este o chestiune care ţine mai degrabă de procedură, de anchetă şi se va regăsi această propunere ca un nou articol în legea privind statutul magistraţilor. Este vorba mai mult despre competenţă. Ce-mi doresc, şi ceea ce este cumva o cerinţă esenţială pentru mine, pentru Ministerul Justiţiei şi pentru USR PLUS, este, pe de o parte, să desfiinţăm SIIJ, fără să-l reînfiinţăm sau fără a-i schimba eticheta sau sediul, pe de altă parte, este a reface competenţele DNA, DIICOT", a explicat ministrul Justiţiei.



El a adăugat că faptele de corupţie care îi vizează pe magistraţi vor rămâne la DNA. Ministrul Justiţiei a susţinut că nu vede ca UDMR să nu agreeze aceasta variantă, mai ales că "au avut loc discuţii de principiu" (citește mai mult AICI).