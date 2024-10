Fiica milionarului Ioan Crișan de la Arad, lăsată liberă / Update: Prima reacție a Laurei Bîlcea

Fiica milionarului Ioan Crișan, Laura Bîlcea, acuzată că a orchestrat planul diabolic împotriva tatălui ei, a fost lăsată liberă. Aceasta urmează să facă declarații la ieșirea de la audieri.

Anterior, ea a negat toate acuzațiile care i s-au adus și a precizat că intenționează să depună plângere penală în legătură cu decizia de reținere.

Ea a fost acuzată că fi plătit 100 de mii de euro cash pentru lichidarea tatălui său.

„Nu mi-am omorât tatăl. Întrebați-i pe cei care au investigat“, a spus Laura Bîlcea.

„Nu știu de ce am fost denunțată. Am conștiința împăcată. Am încercat împreună cu avocata mea să aflu cine mi-a ucis tatăl. Nu am reușit să aflu“, a mai precizat fiica milionarului Ioan Crișan.

„Nu îl cunosc pe cel care m-a denunțat. Nu sunt în măsură să știu ce au făcut alte persoane din dosar. Nu am cunoștințe în Serbia“, a conchis fiica lui Ioan Crișan.

