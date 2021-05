Fiica Danei Rogoz nu a văzut niciodată dinți de om, ci doar pe ai câinelui: Am stat tot timpul cu mască. Le-am interzis celorlalți să o dea jos în prezența ei

Dana Rogoz a spus că fetița ei, care a împlinit recent un an, nu a văzut decât dinții câinelui. ”Abramburica” a povestit că a stat tot timpul cu mască de protecție. Ba mai mult, le-a interzis celorlalți să își dea masca jos în prezența copilei. Și nu doar atât! Dacă apărea la televizor vreun film sau vreo reclamă cu un om fără mască, Dana Rogoz schimba repede canalul.

Dana Rogoz a spus că singurii dinți pe care fetița ei i-a văzut sunt cei ai câinelui

”Mi se intampla foarte des cand sunt cu Lia ca oamenii sa ma intrebe, oarecum jenati, daca n-ar fi mai bine sa isi scoata masca in fata ei, sa nu cumva sa o sperie. De fiecare data le raspund ca ea in lumea asta s-a nascut. Oamenii purtau masca inca din sala de nasteri. Acum ca se renunta incet - incet la ea, s-ar putea sa se sperie de dintii oamenilor! Hey, acopera-ti gura cu ceva, nu e in ordine! Imi imaginez ca e ca si cand eu as vedea de maine toti oamenii umbland pe strada ... goi”, a spus Dana Rogoz.

”Am stat tot timpul cu masca. Efectiv tot timpul. Copilul nostru nu a vazut niciodata pana acum cum arata buzele si dintii oamenilor. Le-am interzis celorlalti sa isi dea masca jos in prezenta ei. Si daca, Doamne Fereste, aparea la televizor vreun film sau vreo reclama cu un om fara masca, schimbam repede canalul. Singurii dinti pe care i-a vazut in viata ei pana acum sunt ai cainelui nostru”, a povestit Dana Rogoz.

Actrița Dana Rogoz a născut pe data de 20 mai 2020, la o maternitate privată din București, o fetiță, pe Lia. Dana Rogoz a devenit mamă pentru a doua oară, cuplul Dana Rogoz – Radu Dragomirescu mai având un băiat, Vlad, în vârstă de șapte ani.

Dana Rogoz și-a sărbătorit de curând fetița, Lia împlinind un an. Actrița a anunțat că micuța a avut parte și de petrecerea de rupere a turtei, dezvăluind și ce obiecte a ales aceasta de pe tăviță, conform tradiției.

”Micuța mea a ales de pe tăviță parfumul, rigla și o pensulă pe care chiar Vlad o așezase înainte, fără ca ea să știe”, a scris Dana Rogoz pe Facebook.

