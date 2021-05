Realizările primarului Clotilde Armand te lasă cu gura căscată. Lista pe care ar trebui să o citească bucureștenii

Reabilitarea termică a lui Chiliman asumată de Armand...

Spre exemplu, nu demult, Primăria Sectorului 1 trâmbița, printr-un comunicat oficial, demararea reabilitării termice. Numai că, în Sectorul 1, mai sunt foarte puține blocuri de reabilitat, pentru că programul de eficientizare termică a demarat demult, pe vremea primarului PNL Andrei Chiliman. Acesta a și realizat reabilitarea marii majorități a blocurilor. Programul s-a blocat abia în 2015, după spectacolul arestării televizate, la Aeroportul Otopeni, a lui Chiliman.

Următorul primar, Daniel Tudorache, s-a străduit din răsputeri și chiar a reușit, în ciuda faulturilor venite chiar din partea coechipierilor din Primăria Sectorului 1, a reușit, așadar, să deblocheze programul. Primele schele, după blocajul din 2015, au început să fie puse pe blocurile de la Piața Victoriei, spre exemplu, la începutul lui 2019. E adevărat că Tudorache nu a știut să se bată cu pumnii-n piept, precum Tarzan, cu privire la deblocarea reabilitării termice.

Clotilde Armand a "creat" un nou parc care există de zeci de ani...

Clotilde Armand s-a împăunat, înfoindu-și de zor biroul de presă și pagina de socializare, cu "crearea unui nou parc", în curtea ADP Sector 1, pe Bulevardul Poligrafiei nr 4, și cu faptul că ar fi dat "noului parc" numele unei mari luptătoare anticomuniste, Elisabeta Rizea. Numai că "noul parc" există de zeci de ani. Martori stau copacii bătrâni, care nu au crescut în ultimele câteva luni.



Mai mult decât atât, "creația" edilului din Banu Manta a căzut peste marginea legalității. În primul rând, pentru că "noul parc" nu se află în administrarea Primăriei Sectorului 1, deci aceasta nu avea dreptul să îl deschidă publicului. Iar, în al doilea rând, pentru că madame le maire nu avea dreptul să dea o denumire, oricare ar fi ea, parcului.



Acordarea sau schimbarea denumirilor spațiilor publice se poate face numai printr-o hotărâre a Consiliului General al Municipiului București de către o comisie din cadrul Prefecturii Municipiului București.

Războiul cu Romprest...

Cât despre războiul început cu operatorul de salubritate, pe care primarul Armand îl acuză fără alte dovezi decât propriile-i declarații, că ar practica tarife "umflate", gurile rele spun că ar urmări un dublu scop. Pe lângă acela de a hrăni imaginea de justițiar, de conducător providențial a lui Clotilde Armand, războiul cu Romprest ar urmări și schimbarea operatorului de salubritate, spun unii cunoscători fini în ale administrației din Banu Manta, dar cârcotași, fără îndoială...



Numai că la baza relației dintre Primăria Sectorului 1 și operatorul delegat al serviciului de salubritate se află un contract foarte bine întocmit, tot pe vremea primarului PNL Andrei Chiliman, iar încălcarea sau denunțarea unilaterală a acestuia de către autoritatea contractantă va duce la plata de la bugetul local a unor daune în folosul Romprest.

Alte mărețe realizări din anul I al erei Clotilde Armand...

Exemplele ar putea continua cu deschiderea curților școlilor pentru copii, în timpul liber, care s-a mai făcut odată, prin 2016 - când Consiliul Local a și adoptat, chiar la inițiativa unui consilier USR-ist, pe atunci, Cristian Bulfon, un regulament în acest sens; cu abrogarea Regulamentului pentru dezbaterea publică a Planurilor de Urbanism de Detaliu ( PUD), fără a pune în loc o altă reglementare similară, abrogare ce a lăsat Sectorul 1 în haos urbanistic etc, etc, etc.

Armand vrea să ia caimacul pe un program demarat din 2019...

Unul dintre cele mai recente exemple ale modului cum edilul din Banu Manta folosește proiecte pe care le-a găsit servite de către fosta administrație a "ciumei roșii", pe care o înfierează, de altfel, cu mânie corporatistă de câte ori poate, dar ale cărei proiecte le folosește pentru a-și hrăni propriul ego și propria imagine este acela al asfaltării străzilor de pământ care încă mai există în Sectorul 1.

Iată ce spune pagina de socializare a Primăriei Sectorului 1:

"Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a dat luni ordinul de începere a lucrărilor de modernizare a opt străzi din zona Chitila Triaj. Este vorba de străzi subdimensionate din punctul de vedere al cerințelor actuale de trafic: Poiana Ursului, Buclei, Fiordului, Mamaia, Medrești și Drumul Gării, Eugen Brote și Drumul Lăpuș.

“Astăzi, după 30 de ani de neputință și nepăsare din partea fostelor administrații locale, asfaltăm și modernizăm zonele defavorizate din Sectorul 1. Modernizarea acestor străzi era absolut necesară, erau simple drumuri de pâmânt, situații incompatibile cu statutul de capitală a unui stat european. Voi verifica periodic dacă aceste lucrări respectă standardele de calitate și prevederile din caietul de sarcini. Ne dorim ca la finalizarea lucrărilor locuitorii Sectorului 1 să beneficieze de toate avantajele asfaltării acestor drumuri: condiții civilizate de locuit, siguranță rutieră și un transport civilizat. Acesta este doar începutul,” a declarat Clotilde Armand.

Lucrările de modernizare ale drumurilor constau în asfaltarea sistemului rutier, construirea de trotuare și realizarea canalizărilor pluviale. Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 3,8 milioane de lei cu TVA. Anterior demarării acestor lucrări, au fost elaborate documentații de avizare a lucrărilor de intervenție și documentații tehnice conexe (studiu topografic, studiu geotehnic, expertiza tehnică)".

Numai că atât comunicatorii Primăriei Sectorului 1, cât și madame le maire uită să spună că proiectul fusese deja licitat de pe vremea fostei administrații. Sabotajul intern constant l-a împiedicat pe fostul primar Tudorache să semneze el ordinul de începere a lucrărilor.

Povestea începe pe 9 iulie 2019, când consilierii locali din Banu Manta adoptau, și cu voturile USR, HCL 215/09.07. 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții pentru modernizarea sistemului rutier pe străzile Poiana Ursului, Buclei,

Fiordului, Mamaia, Medrești, Drumul Gării, Eugen Brot, Drumul Lăpuș Sectorul 1 Bucureşti.

Desigur, doamna Armand este posibil să nu cunoască acest amănunt, deoarece domnia sa tocmai părăsise neînsemnata și prost plătita funcție de consilier local, pentru cea mult mai importantă și mai bănoasă de europarlamentar.

Pentru reîmprospătarea memoriei domniei sale, dar și pentru a repune adevărul în drepturile sale istorice, iată cum a decurs ședința Consiliului Local al Sectorului 1 din 9 iulie 2019:

"Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 38 „ Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico- economici aferenți obiectivelor de investiții pentru modernizarea sistemului rutier pe străzile Poiana Ursului, Buclei, Fiordului, Mamaia, Medrești, Drumul Gării, Eugen Brote și Drumul Lăpuș, Sectorul 1 București”. Votați, vă rog! Haideți domnul Goncea, ați votat? Mai avem un vot, vă rog frumos! Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Proiectul nr. 38 va fi adoptat în conformitate cu prevederile art.5 lit. cc), art.139 alin.(3) lit.a), art.166 alin. (2) lit. k) și art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Unanimitate. Proiectul a trecut"+

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 23 consilieri locali prezenți!

Însă, dacă madame le maire ar fi fost de bună credință, nu ar fi putut să-i scape, atunci când a semnat ordinul de începere a lucrărilor, faptul că anunțul de participare pentru procedura de achiziție publică simplificată fusese publicat pe SEAP pe 6 februarie 2020, având ca termen de deschidere a ofertelor data de 2 martie 2020.



Așadar, domnia sa a găsit proiectul gata "servit" și se grăbește să strige că ar fi fost la arat, precum musca dintr-o celebră fabulă...

ACEST ARTICOL REPREZINTĂ O OPINIE.

